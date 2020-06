Valence - Celades en colère contre Mouctar Diakhaby

L'entraîneur valencian en voulait à son défenseur, qui a concédé le penalty de l'égalisation au bout du temps additionnel contre Levante (1-1).

Alors que Valence pensait l'emporter pour son retour à la compétition et recoller dans la course à la qualification en , Mouctar Diakhaby a concédé un penalty qui a permis à d'égaliser au bout du temps additionnel (1-1).

Pas une première malheureusement pour l'ancien défenseur de l'OL, déjà coupable à deux reprises lors du huitième de finale retour de Ligue des champions contre l' en mars dernier (3-4). Une facheuse tendance que son entraîneur, Albert Celades, espère ne pas voir se transformer en habitude.

"Quand il commet des erreurs, comme avant la coupure et aujourd'hui (vendredi), c'est difficile à accepter. Ça nous a coûté des points, des places au classement. Il faut faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Espérons que ça ne se reproduise plus", a-t-il affirmé dans des propos rapportés par Marca.

Alors que la reprend ses droits après plus de trois mois d'interruption, ce match nul laisse les Valencians à trois points de la quatrième place de la , qui accueillera Osasuna dimanche (22h).