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Jules Koundé, défenseur du FC Barcelone, a rejoint avec quelques secondes de retard le regroupement des joueurs catalans avant le début de la séance d'entraînement, alors que l'entraîneur Hansi Flick avait déjà commencé à donner ses consignes. Un retard qui n'a échappé ni au technicien allemand ni aux coéquipiers du joueur, en pleine préparation du match face à Sabah, demain mercredi, en Ligue des champions.

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Les joueurs du Barça s'étaient alignés pour écouter les consignes de Flick lorsque le défenseur français a rejoint le groupe en retard. L'entraîneur a semblé mécontent de le voir arriver à ce moment-là, tandis que plusieurs de ses coéquipiers suivaient la scène avec une curiosité évidente, selon le journal « Mundo Deportivo ».

Le match entre le FC Barcelone et Sabah se disputera demain soir, mercredi, au stade olympique de Bakou, en Azerbaïdjan, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club catalan cherchera à poursuivre sa bonne série et à se rapprocher d'une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Le Barça occupe la cinquième place du classement de la phase de ligue avec 9 points, fruit de trois victoires et d'une défaite, tandis que Sabah pointe au 31e rang avec 3 points, après une victoire et trois défaites.

Le club catalan a entamé sa campagne européenne par une large victoire 5-1 contre le Feyenoord, avant de s'imposer à l'extérieur 4-1 sur la pelouse de Galatasaray. Il a ensuite concédé sa première défaite face au Paris Saint-Germain (4-2), puis s'est repris en battant Aston Villa 3-0 lors de la quatrième journée, pour totaliser 9 points en quatre matchs.

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Le journal ajoute que Koundé a déjà connu des problèmes de retard par le passé, qui lui ont coûté sa place de titulaire à certaines périodes. L'incident suscite donc l'attention, d'autant que le joueur occupe une place importante dans les plans de Flick en ce moment , alors que la défense du Barça est frappée par les absences.

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Malgré tout, la situation n'a pas dégénéré pendant l'entraînement : Koundé a participé normalement à la séance, et Flick n'a montré aucun autre signe d'agacement envers le défenseur français.

Cet épisode coïncide avec le retour de Koundé après la blessure à la cheville subie en seconde période du match contre Villarreal, dimanche dernier, remporté par le Barça (3-2).

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Le défenseur français a l'occasion de retrouver une place de titulaire face à Sabah, après avoir recouvré ses moyens et participé normalement aux entraînements. Reste à connaître la décision de Flick quant à l'idée de le lancer d'entrée.