Le président de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), Alejandro Domínguez, a surpris l'Argentin Lionel Messi avec un nouveau défi, après la retraite internationale de la Pulga.

Messi a disputé son dernier match international avec l'Argentine à l'aube d'hier face au Bénin, mettant un terme à une riche carrière au cours de laquelle il a décroché de nombreux titres, au premier rang desquels le sacre en Coupe du monde 2022.

Selon le journal « Marca », le président de la Conmebol a proposé à Lionel Messi de jouer en Copa Libertadores, après avoir souligné qu'il s'agissait de « la seule chose qui lui manque » pour parachever sa brillante carrière.

Alejandro a déclaré : « Je pense que la seule chose qui lui manque, c'est de jouer la Copa Libertadores. »

La déclaration du dirigeant paraguayen est intervenue dans une vidéo publiée sur ses comptes de réseaux sociaux, enregistrée lorsqu'il a rencontré Messi lors de son match d'adieu avec la sélection argentine au stade Monumental de Buenos Aires.

Le président de la Confédération sud-américaine de football a demandé en riant à Messi : « Relèves-tu le défi ? », tandis que Messi est resté silencieux en réponse à la proposition.

Le capitaine de l'Albiceleste a bouclé son ère par un but sur penalty et deux passes décisives qui ont scellé la victoire 3-0 face au Bénin.