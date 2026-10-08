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Abobakr El Mokadem
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Va-t-il l'accepter ? Le président de la Conmebol lance à Messi un défi palpitant après son match d'adieu

Argentine vs Bénin
Argentine
Bénin
Matchs Amicaux
Copa Libertadores
L. Messi
Argentine
Bénin

Le match contre le Bénin était le dernier de la Pulga avec l'Argentine

Le président de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), Alejandro Domínguez, a surpris l'Argentin Lionel Messi avec un nouveau défi, après la retraite internationale de la Pulga.

Messi a disputé son dernier match international avec l'Argentine à l'aube d'hier face au Bénin, mettant un terme à une riche carrière au cours de laquelle il a décroché de nombreux titres, au premier rang desquels le sacre en Coupe du monde 2022.

Selon le journal « Marca », le président de la Conmebol a proposé à Lionel Messi de jouer en Copa Libertadores, après avoir souligné qu'il s'agissait de « la seule chose qui lui manque » pour parachever sa brillante carrière.

Alejandro a déclaré : « Je pense que la seule chose qui lui manque, c'est de jouer la Copa Libertadores. »

La déclaration du dirigeant paraguayen est intervenue dans une vidéo publiée sur ses comptes de réseaux sociaux, enregistrée lorsqu'il a rencontré Messi lors de son match d'adieu avec la sélection argentine au stade Monumental de Buenos Aires.

Le président de la Confédération sud-américaine de football a demandé en riant à Messi : « Relèves-tu le défi ? », tandis que Messi est resté silencieux en réponse à la proposition.

Le capitaine de l'Albiceleste a bouclé son ère par un but sur penalty et deux passes décisives qui ont scellé la victoire 3-0 face au Bénin.

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