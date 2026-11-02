L'ancien défenseur du Real Madrid Rafael Alkorta a adressé un avertissement sans détour à la direction du club et au staff technique : la réintégration de Vinicius Junior dans le onze de départ pourrait réduire à néant tous les progrès réalisés par l'équipe.

Les propos d'Alkorta sont intervenus après la nouvelle victoire du Real Madrid, cette fois à l'extérieur face au Racing, un succès qui a renforcé la conviction de l'ancien défenseur international qu'une véritable révolution est en train de se produire dans le vestiaire merengue.

Alkorta a déclaré, dans son analyse sur la radio « Cadena SER » : « Enfin, nous pouvons parler d'une équipe. Lors des deux dernières saisons, le Real Madrid n'était pas une équipe, mais seulement un ensemble d'individualités talentueuses. »

Il a ajouté : « Lorsque vous disposez de joueurs individuels formidables et que vous parvenez à les faire jouer comme un seul bloc, vous devenez capables de rivaliser pour tout. Il semble que José Mourinho ait enfin réussi à bâtir une équipe soudée, dotée d'une identité qui nous a manqué pendant des années. »

Les doutes autour de Vinicius : une crise mentale et non physique

Mais au-delà des éloges sur le travail collectif, Alkorta s'est arrêté sur le plus grand point d'interrogation du nouveau projet du Real Madrid : la situation de la star brésilienne Vinicius Junior.

Il a exprimé ses profonds doutes quant à la capacité de Vinicius à s'intégrer dans le nouveau système, affirmant : « J'ai de nombreux doutes au sujet de Vini. Le problème n'est absolument pas physique, mais purement mental. Il sera un joueur indispensable dans certains matches, mais je doute de sa disponibilité mentale à accomplir les sacrifices et les rôles tactiques que remplit Diomande. »

Alkorta a souligné : « S'il veut revenir sur le droit chemin et retrouver son statut, il doit redoubler d'efforts et améliorer bien des aspects de ses performances. »

Une situation compliquée : acceptera-t-il le rôle de remplaçant ?

Cette analyse a été appuyée par le journaliste Antón Meana, qui a estimé que la situation du Brésilien n'était plus la même qu'auparavant, expliquant : « La situation de Vinicius n'est pas désespérée, mais elle est devenue extrêmement difficile. Son statut au sein de l'équipe a totalement changé. »

De son côté, le journaliste Antonio Romero a mis en lumière l'impact considérable de la recrue Yan Diomande, et a posé la question la plus controversée, déclarant : « Diomande est un joueur exceptionnel, il a amélioré les performances de toute l'équipe, et même Cucurella est apparu sous un meilleur jour à ses côtés. »

Il a poursuivi : « Nous parlons de Vinicius, le deuxième joueur le plus cher de l'équipe, qui a récemment prolongé son contrat. Allons-nous le voir comme un remplaçant permanent ? J'écartais totalement cette idée, mais j'ai désormais changé d'avis. Il doit travailler dur, car Diomande est le titulaire incontesté. »

Romero a conclu son avertissement en soulignant que Mourinho ne prendrait pas le risque de compromettre ce qu'il a construit, affirmant : « J'ai beaucoup de mal à imaginer Mourinho modifier son onze lors des grands matches pour jouer avec trois attaquants afin de satisfaire un joueur, car une telle décision annulerait tous les progrès accomplis. »