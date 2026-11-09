URGENT : une star du Barça remporte le Golden Boy

Le défenseur de Barcelone Pau Cubarsí (19 ans) a été sacré du trophée Golden Boy pour l'année 2026, décerné au meilleur jeune joueur du monde de moins de 21 ans.

Cette récompense, créée par Massimo Franchi, rend hommage aux talents montants les plus prometteurs du monde du football, et elle est décernée depuis 2003 par le quotidien italien « Tuttosport », devenant ainsi l'une des références majeures pour l'évaluation des jeunes talents.

La compétition est réservée aux joueurs de moins de 21 ans évoluant dans les championnats européens.

L'international espagnol a largement devancé les 24 autres candidats, sélectionnés à partir de la liste « Benchmark », qui recense les performances des joueurs en fonction de leur niveau, auxquels s'ajoutent 5 invitations dont dispose le comité organisateur pour inclure certains talents qui se révèlent au dernier moment.

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Le verdict final est tombé à l'issue du vote de 30 journalistes des quatre coins de l'Europe, Cubarsí ayant écrasé la concurrence.

Après avoir manqué il y a quelques semaines le Trophée Kopa pour deux points seulement, remporté par Lamine Yamal pour la troisième année consécutive, le vote n'a cette fois laissé place à aucun doute quant à la légitimité du défenseur sacré champion du monde à décrocher cette récompense.

L'amertume de son départ sans trophée lors de la cérémonie du Ballon d'Or s'est ainsi dissipée, tandis que Barcelone confirme sa domination sur ce prix, la liste des précédents lauréats comptant 5 joueurs issus de l'académie de « La Masia » : Lionel Messi, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, et désormais Cubarsí.

Cesc Fàbregas avait lui aussi remporté le trophée, mais lorsqu'il évoluait sous les couleurs d'Arsenal.

Le joueur du club catalan devient le deuxième défenseur de l'histoire à décrocher cette récompense, après le Néerlandais Matthijs de Ligt, lauréat en 2018.

Tous les autres vainqueurs étaient des milieux de terrain ou des attaquants, et la liste comptait des noms de premier plan du football mondial, tels que Messi, Sergio Agüero, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, João Félix et Erling Haaland, tandis que le nom de Cristiano Ronaldo ne figurait pas parmi les lauréats.

Cubarsí succède au palmarès au Français Désiré Doué, lauréat de l'édition 2025, et à Lamine Yamal, vainqueur de l'édition 2024.

La liste des 23 vainqueurs du trophée compte 6 joueurs espagnols, sachant que le prix ne peut être remporté qu'une seule fois par joueur, contrairement au Trophée Kopa décerné par le magazine « France Football ».

Cesc Fàbregas fut le premier Espagnol à être sacré, en 2006, lorsqu'il évoluait sous les couleurs d'Arsenal, avant d'être rejoint par Isco durant sa période à Málaga, puis Pedri, Gavi et Lamine Yamal, et enfin Cubarsí, les joueurs espagnols confirmant ainsi leur domination sur ce prix.