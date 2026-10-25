Urgent : le Real Madrid annonce l'absence de Courtois pour le Clasico

Le Real Madrid a annoncé l'absence du gardien belge Thibaut Courtois pour le duel face au Barça, ce dimanche, à l'occasion du Clasico.
Le Real Madrid a déclaré, dans un communiqué publié sur son site officiel: « L'absence de Thibaut Courtois a été confirmée à la dernière minute pour le match entre le Real Madrid et Barcelone, prévu ce dimanche soir, dans le cadre de la dixième journée du championnat espagnol, en raison de symptômes grippaux. »
Le communiqué du club merengue a ajouté : « Le gardien Illia Volochine a rejoint la liste du Real Madrid pour le Clasico à la place de Courtois. »
Courtois a disputé 12 matches avec le Real Madrid dans les différentes compétitions cette saison, encaissant 14 buts et ne gardant sa cage inviolée qu'à deux reprises.
L'Ukrainien Andriy Lunin devrait être le gardien titulaire du Real Madrid lors du Clasico face à Barcelone.
Le Real Madrid occupe la troisième place du classement de la Liga avant le Clasico avec 21 points, tandis que Barcelone est en tête de la compétition avec 27 points.