Urgent : le Real Madrid annonce l'absence de Courtois pour le Clasico

Le Real Madrid a annoncé l'absence du gardien belge Thibaut Courtois pour le duel face au Barça, ce dimanche, à l'occasion du Clasico.

Le Real Madrid a déclaré, dans un communiqué publié sur son site officiel: « L'absence de Thibaut Courtois a été confirmée à la dernière minute pour le match entre le Real Madrid et Barcelone, prévu ce dimanche soir, dans le cadre de la dixième journée du championnat espagnol, en raison de symptômes grippaux. »

Le communiqué du club merengue a ajouté : « Le gardien Illia Volochine a rejoint la liste du Real Madrid pour le Clasico à la place de Courtois. »

Courtois a disputé 12 matches avec le Real Madrid dans les différentes compétitions cette saison, encaissant 14 buts et ne gardant sa cage inviolée qu'à deux reprises.

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L'Ukrainien Andriy Lunin devrait être le gardien titulaire du Real Madrid lors du Clasico face à Barcelone.

Le Real Madrid occupe la troisième place du classement de la Liga avant le Clasico avec 21 points, tandis que Barcelone est en tête de la compétition avec 27 points.



