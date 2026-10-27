Urgent : la Chine suspend la diffusion des matchs de la Liga espagnole

L'organisme public de télévision chinois « CCTV » a suspendu la diffusion des matches du championnat d'Espagne de football, ainsi que de toute rencontre à laquelle participe l'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé, à la suite de la polémique suscitée par les déclarations du joueur français au sujet d'un « mème » satirique le comparant à l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong.

Selonl'agence de presse espagnole « EFE », ce mardi, la décision est entrée en vigueur, dans le cadre d'une série de mesures qui comprenait également, plus tôt, le retrait de l'ensemble des publicités et des vidéos dans lesquelles apparaît le joueur français.





La Chine a averti que les paroles et les comportements qui « blessent les sentiments du peuple chinois seront rejetés par tous les secteurs de la société ».

La décision de la télévision chinoise a coïncidé avec l'annonce par plusieurs entreprises locales de la fin de leur collaboration commerciale avec Mbappé, au regard de leur rejet de comportements qu'elles jugent offensants pour les sentiments du peuple chinois.

Le nom de Mbappé effacé du classement du Ballon d'Or

Les répercussions de la crise se sont étendues au site sportif chinois « Dongqiudi », qui a remplacé le nom de Mbappé par la mention « cette personne n'existe pas » dans la liste du classement du Ballon d'Or 2026, où l'attaquant du Real Madrid avait occupé la deuxième place derrière l'Anglais Harry Kane, tandis que l'Espagnol Lamine Yamal arrivait en troisième position.

La formule chinoise utilisée à la place du nom du joueur signifie « cette personne n'existe pas » ou « cette personne est introuvable », une initiative qui fait suite à la polémique soulevée par ses déclarations.

Les déclarations qui ont déclenché la crise

Selon l'agence de presse espagnole, la crise a débuté après que Mbappé, interrogé lors d'une récente interview sur son image satirique préférée, a répondu : « L'image qui m'a le plus fait rire est celle où ils utilisent mon visage sur la photo d'un dictateur chinois. Je m'en sers beaucoup avec mes amis. »

Le joueur n'a cité directement le nom d'aucun responsable chinois, mais une image composite montrant son visage sur une photo de l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong a largement circulé sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois.