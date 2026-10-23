Vincent Kompany, l'entraîneur du club allemand du Bayern Munich, a été victime d'un malaise soudain vendredi, après s'être effondré au centre d'entraînement du club, situé dans la Säbener Strasse. Il a été transporté vers l'un des hôpitaux de la ville de Munich en ambulance, selon ce qu'a rapporté le journal allemand « Bild ».

Le quotidien a précisé que l'incident s'est produit après que le technicien belge, âgé de 40 ans, s'est arrêté pour suivre une partie de l'entraînement de l'équipe des moins de 23 ans du Bayern Munich, à l'issue de la séance d'entraînement de l'équipe première.

Cet épisode a été précédé par l'atterrissage d'un hélicoptère au centre d'entraînement, dans un contexte marqué par l'absence d'informations officielles de la part du club concernant les détails de son état de santé.

Cet incident survient quelques jours après que Kompany a souffert d'une infection virale ayant affecté son état de santé, bien qu'il ait continué à assurer ses fonctions durant la période écoulée, y compris en menant le Bayern Munich à une large victoire face à Leipzig sur le score de 6-1 samedi dernier.

Selon le rapport, Kompany a été contraint de s'allonger brièvement sur le canapé dans le vestiaire du stade « Allianz Arena », pendant la mi-temps de la rencontre ainsi qu'à son issue.

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Après une courte période de repos consécutive au coup de sifflet final, les rapports indiquent qu'il a commencé à analyser certaines séquences du match sur son ordinateur portable, mais a laissé la réalisation des interviews aux directeurs sportifs.

Le technicien belge a été absent de l'entraînement au centre de la « Säbener Strasse » lundi, tandis que le journal « Sport Bild » a indiqué qu'il s'était soumis à un nouvel examen médical complet, supervisé par des médecins, parmi lesquels le médecin de l'équipe, le professeur Roland Schmidt.

Une alerte de santé avant la confrontation face à Arsenal

Kompany n'a pas pu diriger la dernière séance d'entraînement avant la confrontation face au club anglais d'Arsenal en Ligue des champions, et il a également été absent de la conférence de presse d'avant-match, son adjoint Aaron Danks, âgé de 43 ans, s'étant chargé de s'adresser aux médias.

Danks avait alors déclaré : « La chose la plus importante que nous l'encourageons à faire maintenant, c'est de se reposer et de prendre le temps dont il a besoin, aussi longue que soit cette période. »

Malgré ce malaise, Kompany a retrouvé le banc de touche lors de la confrontation face à Arsenal, qui s'est terminée sur un match nul 2-2, avant d'évoquer son combat contre le virus, expliquant qu'il n'avait pas accordé à son corps un repos suffisant au départ.

L'entraîneur du Bayern Munich a déclaré après le match : « En tant qu'entraîneur, on veut toujours tout faire et tout accomplir. J'ai attrapé un virus puissant la semaine dernière, et bien sûr je n'ai pas écouté mon corps, puis est venu le moment où mon corps m'a dit : arrête-toi maintenant ! »

Les détails de l'état de santé de Kompany ainsi que les circonstances de son transfert à l'hôpital demeurent flous à ce jour, dans l'attente d'informations officielles de la part du Bayern Munich concernant la situation de son entraîneur belge.