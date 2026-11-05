Urgent : Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale dans une surprise retentissante

Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection portugaise, a annoncé sa retraite internationale dans une surprise retentissante, après avoir affirmé précédemment sa volonté de continuer, rejoignant ainsi son éternel rival Lionel Messi, qui avait annoncé la sienne il y a près d'un mois.

Ronaldo a tiré le rideau sur sa carrière internationale, après 23 ans écoulés depuis sa première apparition sous le maillot national, une décision qu'il a dévoilée à travers un message d'adieu touchant publié sur ses comptes de réseaux sociaux, ce jeudi matin.

Le capitaine du Portugal n'a pas attendu l'annonce de la liste du sélectionneur Jorge Jesus, prévue demain vendredi, en préparation de la trêve internationale de novembre, pour annoncer sa décision.

La star d'Al-Nassr a choisi de faire ses adieux à la sélection par un message vidéo d'environ 5 minutes, au cours duquel il est apparu s'adressant au public portugais.

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Ronaldo a mis un terme à son parcours international après avoir disputé 234 matchs, au cours desquels il a inscrit 146 buts et remporté trois titres avec la sélection de son pays, dont le plus marquant est le Championnat d'Europe des nations « Euro 2016 », en plus de deux titres en Ligue des nations de l'UEFA.

Rébellion, suspension puis retraite

Ronaldo a mis fin à sa carrière sous le maillot de son pays après une crise qui a occupé les milieux sportifs durant la dernière trêve internationale et soulevé des interrogations au sujet de sa relation avec son sélectionneur Jorge Jesus.

La tension s'est emparée de la sélection portugaise, après que Ronaldo a quitté le camp de l'équipe au Danemark sans autorisation.

Ronaldo avait déjà purgé la sanction de suspension de 30 jours et s'était acquitté d'une amende de 255 euros, après avoir quitté le rassemblement de la sélection.

La star portugaise avait auparavant affiché sa disposition à accepter toute sanction découlant de son comportement, ce qui s'est effectivement produit, mais la crise ne s'est pas arrêtée au volet disciplinaire, car la relation entre lui et Jesus n'a pas réussi à surmonter le différend survenu entre les deux hommes.

Ronaldo s'est senti trahi par les déclarations explicatives faites par le sélectionneur portugais, estimant qu'elles ne respectaient pas l'accord explicite auquel les deux parties étaient parvenues lors d'une réunion précédente, ce qui l'a poussé à clarifier sa position dans un message au ton tranchant.

L'état de tension entre les deux parties s'est poursuivi, au milieu de doutes quant à la présence de Ronaldo dans la prochaine liste du Portugal, qui se prépare à affronter le Danemark le 14 novembre et le Pays de Galles le 17 du même mois, dans le cadre des deux dernières journées de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.

Malgré la présence du nom de Ronaldo dans la liste préliminaire de la sélection en préparation des deux matchs, la décision de prendre sa retraite a mis un terme définitif aux spéculations sur son retour, le porteur du maillot numéro 7 étant désormais absent de la sélection de son pays pour le reste de sa carrière footballistique.

La Fédération portugaise de football, représentée par son président Pedro Proença, avait tenté d'intervenir pour contenir la crise et faire revenir Ronaldo dans les rangs de la sélection, mais les efforts de médiation n'ont pas réussi à ramener les choses à la normale.

Voici le texte intégral du message d'adieu de Ronaldo :

« Au peuple portugais, le jour est venu où je rends le maillot numéro 7 à notre sélection à tous. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'il m'appartenait à moi seul, mais j'ai eu, durant 23 ans, l'honneur et la responsabilité de le porter, de le défendre et de l'emporter avec moi sur les terrains du monde entier.

Aujourd'hui est venu le moment de transmettre le flambeau à l'avenir. Ce n'était pas une décision facile, car il existe des décisions que la raison ne prend pas seule, le cœur y prend part aussi.

Je mets fin à un voyage qui a commencé en août 2003 et qui a changé ma vie à jamais. Lorsque je regarde en arrière et que je me remémore tout ce que j'ai vécu avec la sélection, je ne vois pas seulement des matchs, des buts, des records et des trophées, mais je vois des personnes. Je vois des émigrés qui avaient le sentiment que le Portugal se rapprochait d'eux le temps de 90 minutes, et je vois des millions de Portugais que je n'ai pas rencontrés personnellement, mais qui ont fait partie de ma vie. Car au final, le football est bien plus qu'un simple jeu, ce sont les gens.

Tout au long de mon parcours avec la sélection, j'ai cherché à dépasser mes limites. Je voulais gagner, être le meilleur et écrire l'histoire. J'ai toujours été exigeant envers moi-même, j'aspirais à plus, je croyais en notre capacité à aller le plus loin possible, et j'ai donné tout ce que je possède pour ce maillot.

Nous avons vécu des après-midi et des soirées parfaits, nous avons remporté des victoires que je n'oublierai jamais, et nous avons aussi subi des défaites dont le souvenir me fait encore mal aujourd'hui. J'ai parfois échoué, j'ai souffert, et j'ai traversé des moments où je n'ai pas pu offrir aux Portugais ce qu'ils désiraient si ardemment, mais je n'ai jamais abandonné, et surtout je n'ai jamais perdu ce sentiment de fierté de représenter le Portugal.

J'ai appris, au fil de ces années, des choses très simples : les buts passent, les trophées restent dans les musées, les records trouvent toujours quelqu'un pour les battre, mais il existe une chose que le temps ne peut jamais effacer, c'est la place que nous occupons dans le cœur des gens. Si je vous ai un jour rendus heureux, ou si je vous ai fait étreindre quelqu'un après l'un de mes buts, ou oublier un moment difficile, ou ressentir de la fierté pour notre pays, alors tout ce que j'ai fait en valait la peine. Car être Portugais, cela signifie aussi cela : souffrir ensemble, se relever ensemble et croire de nouveau.

Le Portugal aura toujours besoin de jeunes qui rêvent, de joueurs qui n'abandonnent pas et de nouvelles générations qui croient en la possibilité d'atteindre des endroits où personne n'est allé auparavant. Car le pays qui continue de façonner ses nouveaux héros est un pays qui ne cesse de croire en lui-même.

À mes coéquipiers en sélection, je souhaite adresser un mot particulier. Merci pour chaque course, chaque étreinte, chaque discussion, chaque moment de silence avant d'entrer sur le terrain, pour chaque victoire que nous avons célébrée ensemble et chaque défaite qui nous a rendus plus forts. Ce fut un honneur pour moi d'être votre capitaine, mais aucun capitaine ne marche seul, et vous faites partie de mon histoire.

À tous les entraîneurs, dirigeants, médecins, kinésithérapeutes, intendants et à tous ceux qui ont travaillé avec moi au fil de ces années, merci. Beaucoup d'entre vous n'ont pas figuré sur les photos, mais sans vous, aucune de ces photos n'aurait été possible.

À ma famille, merci d'avoir partagé ce rêve avec moi, et pour votre compréhension des périodes d'absence, des sacrifices et des moments où la sélection a dû occuper une place de votre vie à vous aussi. Si je suis arrivé jusque-là, c'est parce que nous avons toujours été unis.

Et aux Portugais, et à tous les enfants du Portugal dispersés à travers le monde, je souhaite vous dire une dernière chose. Il y a une image que je porterai toujours avec moi, c'est l'instant où retentit l'hymne national. Je regarde autour de moi et je vois mes coéquipiers, les tribunes, les enfants, les mères, les pères et les grands-parents, et je vois des Portugais qui ont parcouru de longues distances juste pour être présents là. Et durant ces minutes, nous cessons d'être différents : plus de clubs, plus de couleurs, plus de classes sociales, plus de métiers, plus d'opinions, seulement une seule passion : le Portugal.

Ce sentiment, je le porterai avec moi toute ma vie. Aujourd'hui s'achève mon voyage sur le terrain avec la sélection nationale. Je pars la tête haute, fier du chemin que j'ai emprunté, et conscient d'avoir donné tout ce que je possède pour le Portugal. Mais je ne cesserai jamais d'être l'un des vôtres, et je continuerai à souffrir, à me réjouir et à célébrer chaque victoire du Portugal du plus profond de mon cœur.

J'ai passé ma vie à travailler pour devenir le meilleur joueur du monde, mais je réalise aujourd'hui que la plus grande des victoires a été de mériter de représenter le meilleur pays du monde.

Merci pour ces 23 années, et merci d'avoir cru en moi, et de m'avoir offert la chance de vivre un rêve qui a commencé lorsque je n'étais qu'un enfant sur l'île de Madère, courant derrière un ballon.

Le maillot numéro 7 restera, et ma fierté de l'avoir porté m'appartiendra à jamais. Le Portugal restera toujours en moi.

À toujours. Cristiano Ronaldo. »