Le défenseur français du Bayern Munich, Dayot Upamecano, a refusé de s'immiscer dans la polémique du Ballon d'Or opposant ses compatriotes Ousmane Dembélé, la star du Paris Saint-Germain, et Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid.

Mbappé et Dembélé figurent parmi les trente principaux prétendants au Ballon d'Or, lors de la cérémonie prévue à Londres le 26 octobre prochain.

La polémique trouve son origine dans une interview accordée par Mbappé samedi dernier au magazine « France Football », qui décerne le Ballon d'Or depuis 1956.

Dans cet entretien, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France a déclaré : « Dembélé a toujours été perçu comme un joueur talentueux, tandis que moi, en revanche, j'ai toujours été considéré comme le joueur choisi. »

Dembélé s'est empressé de répondre : « Je n'ai jamais été perçu comme le joueur choisi, mais j'ai travaillé dur, et l'an dernier j'ai été récompensé par une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain. »

Upamecano fait partie des 12 joueurs qui ont participé ce lundi à l'entraînement de l'équipe de France sous la direction de Zinédine Zidane, qu'il a simplement qualifié de première séance d'entraînement d'une nouvelle ère pour l'équipe de France.

Upamecano a déclaré à propos de ce premier entraînement sous la direction de Zidane : « Nous nous sommes beaucoup amusés, c'est le plus important. Aujourd'hui, notre attention s'est portée sur l'adaptation et l'accueil des nouveaux joueurs. Nous avons vécu une séance d'entraînement vraiment formidable. Je suis très content. Nous avons tous été des admirateurs de lui depuis notre plus jeune âge, tout comme Barthez, et c'est formidable d'apprendre à ses côtés. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau français « Foot Mercato » : « C'est difficile d'imiter la maîtrise du ballon de Zidane (rires). Et ses premiers mots ont été de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain, et c'est ce que nous avons essayé de faire. »

Il a refusé d'entrer dans la polémique Mbappé-Dembélé en déclarant : « Nous n'entrerons dans aucun débat. Nous nous sommes seulement entraînés et nous avons profité de notre moment ici. Regardez mon sourire, nous nous sommes beaucoup amusés. »

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