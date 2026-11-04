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Ligue Conférence
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Universitatea Craiova - Egnatia : qui diffuse le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Universitatea Craiova vs Egnatia
Universitatea Craiova
Egnatia
Ligue Conférence

En Ligue Conférence, l’Universitatea Craiova affronte Egnatia. Mais qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

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Universitatea Craiova - Egnatia : heure du coup d’envoi

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Ligue Conférence - Journée 3
Stadionul Ion Oblemenco

Le match entre Universitatea Craiova et Egnatia débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Universitatea Craiova - Egnatia en direct aujourd’hui : où voir le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il d’Universitatea Craiova et d’Egnatia ?

Universitatea Craiova aborde ce match avec un bilan de quatre victoires, un nul et aucune défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. L’équipe a récemment battu Botosani 2-1 en Liga 1. Sa victoire 5-0 sur le terrain de Sepsi OSK a été particulièrement impressionnante et a souligné sa force offensive. En Conference League, Craiova a récemment battu Inter Club d'Escaldes 3-1.

Egnatia affiche trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son succès le plus récent est une victoire 2-1 à l’extérieur contre KF Tirana en championnat albanais. En Conference League, Egnatia a récemment fait match nul 1-1 contre Aarhus GF. L’équipe a concédé sa seule défaite sur cette période face au FC Dinamo City (1-2).

UCR

UCR - Forme

FCF
V2-0
ESC
V1-3
SEP
V0-5
FCV
N1-1
BOT
V2-1
But marqué (encaissé)
13/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
EGN

EGN - Forme

VLL
V3-1
AGF
N1-1
DIC
D2-1
DUR
V1-0
TIR
V1-2
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Universitatea Craiova - Egnatia : compositions d’équipe

Universitatea Craiova vs Egnatia Équipes probables

Entraineur

  • F. Coelho

Universitatea Craiova - Egnatia : forme actuelle

UCR

UCR - Forme

FCF
V2-0
ESC
V1-3
SEP
V0-5
FCV
N1-1
BOT
V2-1
But marqué (encaissé)
13/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
EGN

EGN - Forme

VLL
V3-1
AGF
N1-1
DIC
D2-1
DUR
V1-0
TIR
V1-2
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Universitatea Craiova - Egnatia : bilan des confrontations directes

Universitatea Craiova - Egnatia : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
V
V
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
N
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
D
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
21013303
D
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
210112-13
D
V
18
FribourgFribourgSCF
210135-23
D
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
22
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
201145-11
N
D
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
D
N
26
AGFAGFAGF
201112-11
N
D
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
D
N
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
D
N
32
FC ThouneFC ThouneTHU
200202-20
D
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
D
D
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
D
D
35
Inter D.Inter D.ESC
200215-40
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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