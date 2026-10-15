C’est ce que rapporte le journal Bild. Selon le quotidien, Maurizio Micheli, chef des recruteurs des Gunners, aurait évoqué le Sud-Coréen auprès du champion de Premier League. Un transfert lors du mercato hivernal serait toutefois irréaliste, mais cet intérêt pourrait se concrétiser plus tard.









Kim est encore sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2028 et, selon le quotidien, des discussions en vue d’une prolongation seraient même prévues prochainement. Le joueur de 29 ans n’occupe pourtant, sur le papier, que la troisième place dans la hiérarchie des défenseurs centraux du Bayern, derrière Dayot Upamecano et Jonathan Tah.

Que Micheli ait proposé Kim n’a rien de surprenant : l’Italien travaillait auparavant pour Naples et avait recruté le Sud-Coréen en 2022 en provenance de Fenerbahçe, club d’Istanbul, pour 19 millions d’euros. Un an plus tard seulement, Kim rejoignait le Bayern pour 50 millions d’euros.

Quel club voulait Min-Jae Kim cet été ?

Arsenal aurait déjà manifesté un intérêt accru pour Kim l’été dernier. Selon tz, le champion d’Angleterre aurait pris contact avec le Bayern Munich, car il cherchait un remplaçant à William Saliba, indisponible pour une longue durée après une opération du dos. Kim aurait toutefois décidé de ne pas partir et accepté son rôle de challenger au Bayern. Arsenal a finalement recruté Ezri Konsa en provenance d’Aston Villa pour 60 millions d’euros.

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Cette saison, Kim a disputé 489 minutes au total en six matches officiels avec le Bayern, sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive. Le mercredi 21 octobre prochain, les Munichois recevront Arsenal lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.