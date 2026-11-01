Une vieille cible : un géant anglais passe à l'action pour une star du Barça

Chelsea s'est renseigné sur la situation du Français Jules Koundé, la star du Barça, qui n'a été titularisé que lors de 5 matchs seulement cette saison.

Le quotidien Sport a rapporté que Koundé a perdu une grande partie du rôle de premier plan qu'il tenait, et qu'il est désormais tenu de se battre pour une place au poste d'arrière droit.

Le repositionnement d'Eric Garcia à ce poste, ainsi que l'émergence de Xavi Espart, sans oublier le suivi par le Barça de certains arrières droits en vue d'en recruter un, ont placé Koundé dans une situation délicate.

Le spécialiste du mercato Matteo Moretto s'est exprimé sur la situation de Koundé, précisant dans des déclarations sur la chaîne DAZN que Chelsea figure parmi les clubs les plus intéressés par le recrutement de Koundé.

Moretto a expliqué : « Il y a un club en Premier League, en particulier, qui a déjà commencé à étudier les chiffres et à se renseigner sur la possibilité de boucler l'affaire, afin de savoir si son recrutement est réalisable sur le plan financier, et ce club, c'est Chelsea. »

Ce ne serait pas la première fois que Chelsea tente de s'attacher les services du défenseur français ; en effet, le club avait manifesté son intérêt pour le recruter en 2022, avant que le Barça ne réussisse à conclure l'affaire et à le devancer, en engageant le joueur en provenance de Séville pour 60 millions d'euros.

Le Bayern Munich a lui aussi manifesté son intérêt pour la situation du défenseur français lors du marché des transferts estival, et pourrait revenir à la charge pour tenter de le recruter lors du marché des transferts hivernal.

Moretto a également souligné que le départ éventuel de Koundé pourrait permettre au club catalan d'obtenir des ressources financières l'aidant à renforcer d'autres postes de son effectif.

Il a ajouté : « Koundé pourrait être l'un des joueurs dont le Barça peut tirer un gain financier en les vendant, afin de recruter peut-être un attaquant de pointe ou un autre arrière droit. »

Si l'affaire devait se solder par le départ de Koundé, le Barça devrait étudier la manière de compenser son départ. Parmi les noms apparus sur la liste des intérêts du club catalan figure Pedro Porro, le joueur de Tottenham.

Ainsi, il semble que l'avenir de Koundé sera l'un des dossiers à suivre au cours des prochains mois. Le défenseur français est lié au Barça par un contrat jusqu'en 2030, et il lui reste encore amplement le temps de retrouver le rôle de premier plan qu'il a perdu, mais l'intérêt de Chelsea à son égard le ramène de nouveau sur le devant de la scène du marché des transferts, avec Pedro Porro comme option sérieuse pour compenser son départ.