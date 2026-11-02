Rodri, le milieu de terrain vedette du Barça, a inscrit 41 buts en plus de 500 matchs disputés au cours de sa carrière professionnelle avec les clubs qu'il a défendus, à savoir Villarreal, l'Atlético de Madrid, Manchester City et le Barça, en plus de ses apparitions avec la sélection espagnole.

Le journal Mundo Deportivo a indiqué que cette statistique n'était pas mauvaise pour un milieu défensif chargé d'organiser le jeu.

C'est pour cette raison que sa capacité à marquer face à Aston Villa suscite l'étonnement, le club anglais étant l'adversaire favori de Rodri.

Aston Villa se déplacera chez le Barça demain mardi, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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Aston Villa est, et de loin, l'équipe face à laquelle Rodri affiche son meilleur niveau en matière de réalisations, se transformant en véritable buteur en face d'elle.

Les chiffres remarquables du milieu de terrain espagnol ne se limitent pas à l'aspect offensif, puisqu'il a remporté 8 matchs sur 9 confrontations, pour un seul nul, sans aucune défaite.

Trois de ses cinq buts ont été inscrits de la tête, dont celui qui a contribué au sacre de Manchester City en Coupe de la Ligue anglaise en mars 2020, lorsque le club s'est imposé face à Aston Villa sur le score de 2-1.

Quant aux autres matchs, ils se sont tous déroulés dans le cadre de la Premier League. Rodri a également délivré deux passes décisives lors de ces confrontations.

À l'inverse, Anthony Gordon ne bénéficie pas de la même réussite face à Aston Villa, bien que le club anglais soit la deuxième équipe qu'il a le plus affrontée au cours de sa carrière, avec 12 confrontations, derrière Manchester City qu'il a affronté à 13 reprises, que ce soit sous le maillot d'Everton ou de Newcastle.

L'ailier âgé de 25 ans n'a réussi à marquer qu'un seul but face à Aston Villa, lors d'une rencontre de Premier League remportée par Newcastle sur un score de 3-0 au cours de la saison 2024-2025.

Gordon a également délivré une seule passe décisive face à Aston Villa, et n'a remporté que 4 matchs, pour 6 défaites et deux nuls.