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Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich, a suscité la polémique après être apparu dans une vidéo diffusée au Brésil, au guidon d'un deux-roues de type « Vespa » en compagnie d'une femme dont l'identité reste inconnue.

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Cette apparition intervient alors que Neuer se remet de la blessure dont il a récemment été victime, et soulève des questions sur les raisons de sa présence en Amérique du Sud et sur l'identité de la femme apparue derrière lui, d'autant que des informations ont récemment circulé au sujet de sa vie privée et de sa séparation avec son épouse.

Le quotidien allemand « Bild » a dévoilé les détails du voyage de Neuer au Brésil, précisant que le gardien expérimenté avait obtenu l'accord de la direction du Bayern Munich pour poursuivre son programme de rééducation hors d'Allemagne cette semaine, après avoir entamé sa phase de soins et de récupération dans les installations du club, sur la Säbener Straße à Munich.

Un porte-parole du club a confirmé au journal que la direction avait accepté, compte tenu des circonstances actuelles, que le joueur poursuive son programme de rééducation ailleurs.

La blessure de Neuer remonte au 7 novembre, lorsqu'il a été victime d'une déchirure partielle d'un tendon du pied droit lors du match entre le Bayern Munich et Mayence, remporté 2-1 par le club bavarois.

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Le gardien a été contraint de quitter la pelouse avant la fin de la première période, après avoir reçu des soins sans pouvoir terminer la rencontre. S'est alors ouverte une phase de rééducation visant à retrouver sa condition physique et à faire son retour avec l'équipe.

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Selon le journal, cette blessure tiendra Neuer éloigné des terrains au moins jusqu'à la fin de l'année, ce qui a poussé le staff médical et la direction du club à mettre en place un programme spécifique pour sa récupération, tout en l'autorisant à changer de lieu pour poursuivre ses soins durant cette période.

Dans ce contexte, le directeur sportif Max Eberl a donné son feu vert au voyage du gardien au Brésil et a annulé une visite prévue auprès d'un fan-club du Bayern Munich dans son pays, afin de lui permettre de poursuivre son programme de rééducation.

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L'intérêt suscité par le voyage de Neuer ne s'est toutefois pas limité à l'aspect médical, puisqu'une femme inconnue est apparue à ses côtés sur les photos diffusées devant un centre médical au Brésil, où le gardien suivrait des séances de rééducation.

Neuer a été aperçu au guidon d'une « Vespa », la femme assise juste derrière lui. Selon certaines informations, il pourrait s'agir d'une kinésithérapeute, mais « Bild » n'a pas pu obtenir de confirmation sur son identité ni sur la nature de sa relation avec le gardien allemand.

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Ces images ont renforcé l'intérêt des médias pour la vie privée de Neuer, d'autant que « Bild » a révélé vendredi dernier sa séparation avec son épouse Annika, âgée de 26 ans, alors même que le couple avait accueilli son deuxième enfant fin août dernier.

D'après ces informations, la séparation est survenue quelques jours seulement après la naissance, avant que le gardien du Bayern Munich ne quitte la villa qu'il partageait avec son épouse au bord du lac Tegernsee. Aucune information confirmée ne relie toutefois la femme apparue à ses côtés au Brésil à ces développements personnels.