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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl
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« Une valeur ajoutée » : Hansi Flick très impressionné par une recrue du Barça

LaLiga
FC Barcelone
H. Flick
Rodri

Rodri a quitté Manchester City pour le FC Barcelone cet été, et l’entraîneur Hansi Flick est très impressionné par son nouveau protégé.

Le FC Barcelone a investi environ 180 millions d'euros dans de nouveaux joueurs l'été dernier. À eux seuls, les Catalans ont versé 60 millions d'euros à Manchester City pour le milieu de terrain Rodri. Un transfert qui a pleinement porté ses fruits, selon l'entraîneur Hansi Flick.

Lors de la conférence de presse précédant le Clasico de dimanche soir (21 h) face au Real Madrid, l'entraîneur allemand n'a pas tari d'éloges sur le joueur de 30 ans, qui, avant de rejoindre les Blaugrana, a remporté la Coupe du monde avec l'Espagne et a été élu meilleur joueur du tournoi.

« Il est un atout, nous avons vu son influence et je suis très heureux qu'il soit parmi nous », s'est réjoui Flick au sujet de la nouvelle recrue de son club. « Lui et Pedri apportent beaucoup de qualité au milieu de terrain. »

Rodri a refusé le Real Madrid avant de rejoindre le Barça

Comme prévu, Rodri s'est immédiatement imposé comme un titulaire incontournable au milieu de terrain sous les ordres de Flick. À l'exception de la défaite 4-2 sur le terrain du PSG, il a récemment débuté huit matches consécutifs. Son contrat court jusqu'en 2030.

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Détail piquant : son nom a longtemps circulé du côté du Real auparavant, mais le lauréat du Ballon d'Or 2024 a finalement refusé le club madrilène et choisi le Barça.

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