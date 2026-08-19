Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

Traduit par

Une surprise inachevée : le Barça échoue à faire venir Cancelo face à Al Ahly

Mercato
J. Cancelo
FC Barcelone vs Al Ahly SC
FC Barcelone
Al Ahly SC
Jeux d'amitié des clubs
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
Portugal
Espagne
Égypte
Arabie saoudite

Le latéral portugais est proche du club catalan

Le FC Barcelone n'a pas réussi à présenter le latéral portugais Joao Cancelo comme nouveau joueur avant le match amical face à Al Ahly d'Égypte.

Le Barça a accueilli Al Ahly d'Égypte, ce mercredi, au stade Spotify Camp Nou, dans un match amical pour le Trophée Joan Gamper.

Avant le début de la rencontre, le FC Barcelone a présenté son nouveau milieu de terrain espagnol Rodri, après l'avoir recruté lors de l'actuelle période des transferts estivaux, en provenance de Manchester City.

Le journaliste espagnol Victor Navarro a indiqué que le club catalan avait également l'intention de présenter le latéral portugais Joao Cancelo, ce qui explique sa présence au stade Spotify Camp Nou, bien que son arrivée n'ait pas été officiellement annoncée.

Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet dès maintenant !

Saudi Pro League
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Navarro a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le réseau « X », que Cancelo était prêt à être présenté après Rodri, puisqu'il portait le maillot du Barça avec le numéro 2, celui qu'il portait lors de la seconde moitié de la saison dernière.

Cependant, le latéral portugais a finalement quitté le stade sans avoir été présenté, en raison du non-achèvement des procédures de son enregistrement. Son coéquipier espagnol Lamine Yamal a tenté de lui demander pourquoi il n'était pas présenté, mais il est parti en colère.

Selon le journaliste espagnol, le FC Barcelone a déployé tous ses efforts pour finaliser officiellement l'opération, ce mercredi, afin de présenter Cancelo avant le match face à Al Ahly, mais il a échoué.

Des rapports de presse avaient confirmé qu'Al-Hilal s'était mis d'accord avec le latéral portugais sur la résiliation de son contrat, qui prenait fin à l'issue de la saison en cours, en échange de la renonciation au reste de ses indemnités.

Le joueur de 32 ans a évolué sous les couleurs d'Al-Hilal depuis l'été 2024, mais il a été exclu de la liste locale de l'équipe la saison dernière, avant de décider de rejoindre le FC Barcelone sous forme de prêt, lors de la seconde moitié de celle-ci.

Cancelo a affiché de bons niveaux avec l'équipe catalane durant la période de prêt et a contribué à son sacre en Liga, au détriment du rival traditionnel, le Real Madrid.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google