Le FC Barcelone n'a pas réussi à présenter le latéral portugais Joao Cancelo comme nouveau joueur avant le match amical face à Al Ahly d'Égypte.

Le Barça a accueilli Al Ahly d'Égypte, ce mercredi, au stade Spotify Camp Nou, dans un match amical pour le Trophée Joan Gamper.

Avant le début de la rencontre, le FC Barcelone a présenté son nouveau milieu de terrain espagnol Rodri, après l'avoir recruté lors de l'actuelle période des transferts estivaux, en provenance de Manchester City.

Le journaliste espagnol Victor Navarro a indiqué que le club catalan avait également l'intention de présenter le latéral portugais Joao Cancelo, ce qui explique sa présence au stade Spotify Camp Nou, bien que son arrivée n'ait pas été officiellement annoncée.

Navarro a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le réseau « X », que Cancelo était prêt à être présenté après Rodri, puisqu'il portait le maillot du Barça avec le numéro 2, celui qu'il portait lors de la seconde moitié de la saison dernière.

Cependant, le latéral portugais a finalement quitté le stade sans avoir été présenté, en raison du non-achèvement des procédures de son enregistrement. Son coéquipier espagnol Lamine Yamal a tenté de lui demander pourquoi il n'était pas présenté, mais il est parti en colère.

Selon le journaliste espagnol, le FC Barcelone a déployé tous ses efforts pour finaliser officiellement l'opération, ce mercredi, afin de présenter Cancelo avant le match face à Al Ahly, mais il a échoué.

Des rapports de presse avaient confirmé qu'Al-Hilal s'était mis d'accord avec le latéral portugais sur la résiliation de son contrat, qui prenait fin à l'issue de la saison en cours, en échange de la renonciation au reste de ses indemnités.

Le joueur de 32 ans a évolué sous les couleurs d'Al-Hilal depuis l'été 2024, mais il a été exclu de la liste locale de l'équipe la saison dernière, avant de décider de rejoindre le FC Barcelone sous forme de prêt, lors de la seconde moitié de celle-ci.

Cancelo a affiché de bons niveaux avec l'équipe catalane durant la période de prêt et a contribué à son sacre en Liga, au détriment du rival traditionnel, le Real Madrid.