Une statistique honteuse : Courtois dévoile la crise du duo du Real Madrid

Une statistique frappante a mis en lumière les difficultés du Real Madrid à construire son jeu depuis le milieu de terrain, lors de la première période du match face à la Roma, mercredi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le Real Madrid était mené (3-1) au Stadio Olimpico jusqu'à la 82e minute, avant de renverser la situation en inscrivant 3 buts consécutifs pour s'imposer (4-3), au terme d'une remontada folle.

Mais le journal "AS" a braqué les projecteurs sur la crise du milieu de terrain au Real Madrid, et plus précisément durant la première période de la rencontre, avec la présence du duo Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni.

Le quotidien espagnol a indiqué que Courtois avait réussi plus de passes en première période (19 passes) que n'importe lequel des milieux récupérateurs titulaires du Real Madrid : Fede Valverde (16 passes) et Aurélien Tchouaméni (17 passes).

Il a précisé que cette statistique traduisait la difficulté de la Maison Blanche à prendre possession du ballon au milieu de terrain, et malgré cela, la première période s'est achevée sur un match nul (1-1).

Il convient de noter que la prestation du Real Madrid s'est améliorée en seconde période, surtout après l'entrée en jeu du duo Arda Güler (59e minute) et Bernardo Silva (70e minute), sachant que le joueur turc a délivré les passes décisives sur les troisième et quatrième buts.







