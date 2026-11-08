Une statistique embarrassante expose Vinicius face au rayonnement de Diomande

Yan Diomandé fait partie des joueurs du Real Madrid qui ont apporté à l'entraîneur José Mourinho un véritable bond en avant au cours des dernières semaines.

Le réseau Defensa Central a rapporté que Diomandé a comblé le vide laissé par son coéquipier Vinicius Junior, et l'a même mis dans une situation particulièrement délicate avant son retour de suspension en Liga.

Parmi les exemples qui l'illustrent, le joueur ivoirien a réalisé 6 dribbles réussis lors de la seule rencontre face à Valence, tandis que Vinicius n'a réussi que 4 dribbles, mais sur l'ensemble de ses matches face à l'AEK Athènes, Leipzig, la Roma, Villarreal, l'Atlético de Madrid, Elche et le Rayo Vallecano.

Nul doute que l'approche du retour de Vinicius sur les terrains en Liga explique pourquoi José Mourinho est constamment interrogé au sujet de ce dilemme, lors de la conférence de presse qui a précédé la rencontre face à Valence au stade de Mestalla.

L'entraîneur portugais a déclaré aux médias : « Pour moi, la priorité absolue, c'est l'équipe. Je ne prendrai jamais, délibérément, une décision susceptible de nuire au groupe dans l'intérêt d'un joueur en particulier. »

Il a poursuivi : « En Ligue des champions, la question aurait pu se poser, mais lorsque Vinicius sera disponible, je gérerai la situation en conséquence. »

Il a expliqué : « Je veux que les joueurs abordent chaque match en se concentrant sur le présent, même si, en tant qu'entraîneur, je dois avoir une vision différente. »

Il a souligné : « Ma responsabilité est d'évaluer la série d'échéances et de matches qui nous attendent. La rencontre face à l'AEK Athènes a été une bonne occasion pour Vinicius, ainsi que pour accorder un peu de repos à Güler. »