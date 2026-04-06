Une star internationale marocaine figure parmi les priorités de Newcastle

Après des mois de préparation, le Newcastle United FC s'apprête à se montrer très actif lors du mercato estival afin de renforcer son effectif avec des joueurs de talent.

L'entraîneur Eddie Howe et le directeur sportif Ross Wilson sont conscients que cet été sera décisif en matière de recrutements, avec une nouvelle stratégie de transfert en cours d'élaboration.

Avec l'annonce par Kieran Trippier de son départ à la fin de la saison et les spéculations persistantes sur l'avenir de Tino Livramento, Newcastle aura fort à faire pour remplacer ces joueurs.

Le journal « chroniclelive », spécialisé dans l'actualité de Newcastle, a indiqué que le club anglais avait repéré plusieurs joueurs pour renforcer le poste d'arrière latéral lors du prochain mercato estival.

Elle précise que l'international marocain Zakaria El Ouahdi, joueur du Genk belge, figure sur la liste des cibles de Newcastle pour le prochain été.

Le journal a déclaré : « En Belgique, le défenseur de Genk s'est fait remarquer par ses performances exceptionnelles en Pro League et dans les compétitions européennes. Si Newcastle recherche un défenseur offensif, l'international marocain de 24 ans répond à toutes les exigences, puisqu'il a inscrit 11 buts cette saison, dont quatre en Ligue Europa. »

Grâce à sa polyvalence au poste d’arrière droit ou d’ailier, il était dans le viseur de Crystal Palace et d’Everton lors du dernier mercato hivernal, et pourrait être sur le point de rejoindre un grand club cet été.

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