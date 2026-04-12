L'un des joueurs phares du FC Barcelone a pris la décision ferme de quitter le club en fin de saison, son rôle s'étant considérablement réduit dans les plans de l'entraîneur allemand Hansi Flick.

Selon le quotidien espagnol Sport, la marginalisation de Marc Casado est désormais flagrante : le milieu de terrain catalan ne dispose que de miettes de temps de jeu et son influence dans le groupe s’en trouve réduite.

Il a manqué sept des douze derniers matchs, malgré la politique de rotation instaurée par l’entraîneur pour pallier les blessures. Il n’était même pas titulaire lors du derby contre l’Espanyol samedi dernier.

Le retour de Gavi, après sa blessure, a encore accentué la concurrence au milieu de terrain, l’entraîneur faisant systématiquement confiance au jeune international lors des rencontres décisives. Une situation que Casado, âgé de 22 ans, estime impossible à vivre une année supplémentaire sans temps de jeu lui permettant de progresser.

Par ailleurs, le club n’a toujours pas entamé de discussions pour prolonger son contrat, qui expire en 2028, et aucune négociation n’est prévue avec ses agents.

Face à cette situation, le milieu de terrain catalan a pris la décision ferme de quitter le Camp Nou dès cet été. Rien, à ce stade, ne semble pouvoir faire évoluer ce choix mûrement réfléchi, sauf un revirement de situation aussi radical qu’improbable.

Selon Sport, le championnat saoudien est actuellement sa destination la plus probable, plusieurs clubs locaux ayant manifesté leur intérêt.

Reste à connaître le montant du transfert réclamé par le Barça, évalué autour de 20 millions d’euros. Un maintien en Liga paraît peu probable, faute d’offres convaincantes.



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