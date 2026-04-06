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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

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Une star du Bayern : un match contre le Real ? On est imbattables en ce moment

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
L. Karl
Espagne
Allemagne

Une grande confiance de la part de Karl avant le match tant attendu

Lennart Karl, l'ailier du Bayern Munich, s'est montré pleinement confiant dans les capacités de son équipe avant d'affronter le Real Madrid, demain mardi, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, au stade Santiago Bernabéu.

Interrogé sur la rencontre avec le club royal, le jeune joueur a déclaré, dans des propos rapportés par l'agence de presse chinoise « Xinhua » : « Battre le Real Madrid ? Nous avons le sentiment d'être une équipe invincible en ce moment, tout le monde le ressent. »

Carl a inscrit le but décisif contre Fribourg à la 90e+9 minute, permettant à son équipe de remporter une remontée spectaculaire 3-2 samedi dernier en Bundesliga, après avoir été menée 2-0.

Quant au fait d'avoir retiré son maillot après le but décisif, il a déclaré : « J'avais en tête depuis un certain temps de retirer mon maillot. »

Même si Karl a reçu le carton jaune obligatoire, ce geste semblait exprimer à la fois de la joie et de la confiance.

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Le Bayern traverse une période exceptionnelle : il a atteint les demi-finales de la Coupe d'Allemagne, domine largement le championnat allemand et vise désormais les demi-finales de la Ligue des champions face au Real Madrid.

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