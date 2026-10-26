Le Néerlandais Frenkie de Jong, star du Barça, a réagi à la défaite dans le Clasico face au Real Madrid sur le score de 2-1, lors de la dixième journée de Liga.

De Jong ne figurait pas dans le onze de départ du Barça, mais il est entré en jeu comme remplaçant à la 74e minute, à la place de Fermin Lopez.

Le réseau néerlandais Voetbal International a publié les déclarations de De Jong, qu'il a tenues au micro de la chaîne Ziggo Sport.

De Jong, après son retour sur les terrains à l'issue de plusieurs mois de souffrance en raison de sa blessure, a déclaré : « Je dois dire que je ressens avant tout une grande déception. »

Il a ajouté : « C'est une bonne chose de faire mon retour, mais perdre le Clasico à domicile fait toujours mal. »

Il a poursuivi : « Quand tu perds un match de cette manière, tu as un mauvais sentiment. Je pense que nous n'avons pas affiché notre meilleur niveau tout au long de la rencontre. Nous avons commis plus d'erreurs de passe que d'habitude. »

De Jong a souligné : « En face, le Real Madrid possède des joueurs dans son secteur offensif dotés d'une grande vitesse et d'une grande qualité. Ils peuvent te faire mal avec ces qualités, et c'est bien ce qu'ils ont fait. Encaisser un but en fin de match de cette façon, c'est extrêmement frustrant. »

Le Barça avait conservé son invincibilité cette saison, mais il a subi au cours de cette semaine deux défaites face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions et face au Real Madrid.

De Jong a réagi à ce sujet en déclarant : « C'est une bonne chose que cela se produise en début de saison, car nous pouvons en tirer des leçons. Rien n'est encore joué, nous sommes toujours en tête du championnat, et la Ligue des champions en est encore à ses premières phases. »

Il a conclu : « Je suis prêt et je me sens en bonne forme. Maintenant, il s'agit d'augmenter progressivement mon temps de jeu. Je dois travailler pour revenir dans le onze de départ le plus rapidement possible. »

Il a terminé : « J'ai une grande motivation, et je suis très enthousiaste. Et quand j'aurai des occasions, je devrai prouver mes capacités sur le terrain. »