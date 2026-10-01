Gerard Martín, la pépite du FC Barcelone, a affirmé que son coéquipier égyptien Hamza Abdelkarim possédait un énorme potentiel.

Lors de son entretien avec le journal Sport, Martín a ajouté : « Hamza Abdelkarim est un joueur timide, mais c'est un garçon très travailleur et, honnêtement, c'est une personne formidable. »

Il a poursuivi : « Nous avons entamé la saison de très belle manière, et le moment est venu de faire une pause de quelques jours, mais nous reviendrons avec une grande envie. »

Il a souligné : « Je fais appel à un psychologue du sport, qui m'aide aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments. Dans les bons moments, il m'aide à conserver le même état d'esprit afin de ne pas régresser. Et dans les périodes de baisse de confiance, de manque de temps de jeu ou autre, il m'aide à travailler jour après jour, à améliorer ma confiance en moi et à me sentir en sécurité. »

Il a précisé : « Yamal a dit que tu étais l'un des footballeurs les plus sous-estimés. Le ressens-tu aussi ? Il est peut-être vrai que je ne suis pas suffisamment reconnu de l'extérieur. Mais le plus important pour moi, c'est d'être apprécié par mes coéquipiers, ma famille et l'entraîneur. »

Il a ajouté : « L'histoire de la comparaison avec Maldini ? C'est surtout Eric García qui m'appelle toujours ainsi. Il y a aussi quelques autres joueurs, mais Eric m'appelle toujours Maldini. »

Au sujet du Ballon d'Or, il a assuré : « Yamal mérite de le remporter, c'est pour moi le meilleur joueur, et c'est pourquoi il doit le gagner. »

Martín a expliqué : « Rodri est un joueur de très haut niveau, et il a toujours été habitué à ce style de jeu, à la possession du ballon, c'est pourquoi il s'est lui aussi adapté très vite à nous. Il a une grande expérience, et cela se voit également dans les moments clés des matchs. »

Il a affirmé : « Rodri a récemment dit que, selon lui, le Barça n'était pas le grand favori pour remporter la Ligue des champions, et que l'équipe avait besoin d'améliorer certaines choses. Comment vois-tu les choses de ton point de vue ? Honnêtement, cela m'importe peu que nous soyons classés parmi les favoris ou non. Parce que notre objectif reste de remporter la Ligue des champions. »

Il a insisté : « Je ne pense pas qu'être considérés comme des favoris nous mette une pression supplémentaire, de même que ne pas l'être n'enlève pas la pression, car nous abordons les choses de la même manière. Et au bout du compte, que ceux qui sont en dehors du club disent ce qu'ils veulent. Nous, nous allons nous concentrer sur notre travail et faire tout notre possible pour la remporter. »

Il a ajouté : « Il y a une chose qui attire l'attention. Tu n'as subi aucune blessure depuis que tu es devenu joueur du Barça, comment est-ce possible ? Eh bien, je me suis cassé la main avec la sélection pendant l'été, mais c'est vrai. Je ne sais pas, j'essaie toujours de prendre soin de moi autant que possible, et jusqu'à présent j'ai eu la chance de ne subir aucune blessure, et j'espère que cela va continuer ainsi. »

À propos d'une éventuelle prolongation de son contrat, il a commenté : « Bien sûr. Je serais heureux de rester ici encore de nombreuses années. Je me rapproche de mon 100e match, c'est pourquoi j'espère disputer 100 autres matchs, et tout ce qui viendra ensuite. »

Il a conclu : « Signerais-tu un contrat à vie avec le Barça ? Oui, assurément. Enfin, je dois le mériter, mais oui, oui. Jusqu'à présent, les choses se passent bien. »



