Une star de l'Ittihad de Djeddah risque de manquer les phases éliminatoires de la Ligue des champions de l'Asie

Selon un article paru ce lundi, la star du club saoudien Al-Ittihad de Djeddah risque de manquer les phases finales de la Ligue des champions de l'Asie en raison d'une blessure contractée récemment.

La phase finale de la compétition continentale doit débuter par les quarts de finale, disputés selon le système du tournoi à élimination directe, où tous les matchs se joueront en un seul match, du 16 au 25 avril prochain à Djeddah.

Al-Ittihad se prépare à affronter Al-Wahda des Émirats arabes unis le 14 avril prochain au stade Al-Inmaa, dans le cadre des huitièmes de finale.

Le club japonais Machida Zelvia, leader du championnat de la zone Est, affrontera le vainqueur du match entre Al-Ittihad et Al-Wahda en quarts de finale.

Des sources proches du journal saoudien « Al-Riyadiah » ont révélé ce lundi que la durée d’indisponibilité de Saleh Al-Shehri, l’attaquant de l’Ittihad, serait comprise entre trois et six semaines suite à une blessure au muscle de la cuisse droite.

Des doutes planent quant à la possibilité pour le joueur de participer aux phases finales de la Ligue des champions de l'Asie, qui se dérouleront sous forme de tournoi à Jeddah, car il aura besoin d'un programme de soins et de rééducation avant de reprendre l'entraînement collectif.

Les mêmes sources ont indiqué que la durée de la convalescence dépendra de la réponse de Al-Shahri au traitement, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’un retour avant la date prévue.

L'absence probable du joueur représente un coup dur pour l'équipe de l'Ittihad, qui vise à faire une belle figure dans le championnat de l'élite, ses supporters comptant sur la conquête d'un titre qui manque au palmarès de l'équipe de l'ouest depuis 20 ans.

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