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Declan Rice a affirmé que les joueurs de la sélection anglaise savaient qu'ils allaient battre l'Espagne, lors de leur dernier match de la phase de groupes de la Ligue des Nations.

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L'Angleterre a terminé en tête de son groupe en Ligue des Nations et a mis fin à la série exceptionnelle de la sélection espagnole, qui s'étendait sur 43 matches sans défaite, en s'imposant lors d'une rencontre palpitante sur le score de 3-2 à Madrid.

Le journal Metro a publié les déclarations de Declan Rice, qui a grandement loué ses coéquipiers après la victoire en Ligue des Nations, affirmant qu'il savait que l'Angleterre allait battre le tenant du titre du Mondial 2026.

Rice a déclaré à la chaîne ITV : « Nous savions que nous allions les battre. Le message du coach Tuchel après le match contre la Croatie était très positif. »

Il a ajouté : « Les dix premières minutes ont peut-être été les meilleures que nous ayons jamais produites. Il y avait une pression continue, et nous aurions pu marquer deux ou trois buts. »

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Il a poursuivi : « Si nous ne nous étions pas retrouvés en infériorité numérique à jouer à dix, nous aurions davantage conservé le ballon, nous aurions commencé à voir leurs joueurs monter pour presser, des espaces plus grands se seraient ouverts devant nous, et nous aurions pu offrir à nos joueurs offensifs l'occasion de briller, comme ils l'ont fait durant la seconde mi-temps. »

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Il a souligné : « Jouer à dix joueurs pendant une demi-heure et s'imposer 3-2 face à cette sélection, c'est énorme. C'est une immense victoire, et tout le mérite revient à chacun de ceux qui y ont contribué. »

Rice a complété ses déclarations en disant : « Quand ils ont marqué le deuxième but, j'ai peut-être pensé que le match allait s'orienter vers un résultat différent, vu l'ampleur de la pression qu'ils exerçaient sur nous, mais nous avons fait preuve de cette solidité. »

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Il a précisé : « Nous avons continué à tout donner, nous avons fait tout ce qui était possible pour ce maillot, pour cette équipe, pour nos joueurs et pour le coach. »

Dans le même temps, le journal Sport a publié les déclarations de Harry Kane, le capitaine de la sélection anglaise, après la victoire des Three Lions.

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Harry Kane a reconnu que l'Espagne rivalise avec les meilleures sélections du monde en termes de force.

La star du Bayern Munich a déclaré : « C'est bon pour nous de disputer ces matches face aux meilleures sélections et de tester notre niveau. »

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Il a ajouté : « Avant le carton rouge, nous étions la partie dominante et la plus efficace, mais tout a changé par la suite, et nous avons dû nous concentrer sur la résistance jusqu'au bout. »