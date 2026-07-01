Eden Hrustić a déclaré que l’Australie vise à marquer l’histoire en battant l’Égypte en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, pour décrocher enfin sa première victoire en match à élimination directe.

Les Australiens veulent conjurer le « mauvais sort » qui les prive de toute victoire en match à élimination directe depuis leurs débuts en Coupe du monde, conférant à cette rencontre avec l’Égypte une dimension historique.

Hrustić se dit convaincu que son équipe peut réaliser cet exploit et assure que le groupe n’a pas l’intention de se fixer de limites dans cette compétition.

Le milieu de terrain a confiéau site australien « Nine » : « Un jour, ça arrivera (gagner un match à élimination directe), et pourquoi pas nous ? Si c’est votre jour, vous passez, et peut-être que le lendemain sera aussi votre jour. »

Il conclut : « Il faut créer sa propre chance, et c’est ce pour quoi nous allons nous battre ; nous nous préparerons du mieux possible. »

Hrustić a également souligné que la sélection australienne était prête à tous les scénarios, y compris les tirs au but, affirmant que le staff technique et les joueurs s’étaient bien préparés pour affronter l’Égypte.

Le milieu de terrain a enfin lancé un message humoristique aux supporters australiens, les invitant à veiller pour suivre la rencontre, programmée samedi à l’aube heure locale :

« Sortez vendredi soir, quittez la boîte à 3 heures du matin, et soyez prêts pour le match à 4 heures du matin. »

Les Australiens visent ainsi à éliminer l’Égypte pour atteindre pour la première fois de leur histoire les huitièmes de finale, étape jamais franchie lors d’une phase à élimination directe de Coupe du monde.

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