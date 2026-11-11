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L'aventure de l'attaquant congolais Cédric Bakambu en Major League Soccer a connu une fin prématurée, le joueur ayant annoncé son départ du San Diego FC, deux mois seulement après avoir rejoint le club.

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Cela coïncide avec la révélation des détails d'une plainte déposée par lui et son épouse devant un tribunal fédéral en Californie, dans laquelle ils accusent une agence immobilière, deux propriétaires et deux agents immobiliers de discrimination à leur encontre, en raison de leur situation familiale et de la présence de leurs enfants.

Bakambu, âgé de 35 ans, avait rejoint San Diego le 3 septembre 2026, avant d'annoncer son départ le 6 novembre, par un message publié sur son compte Instagram, dans lequel il déclarait : « J'espérais sincèrement poursuivre cette aventure, mais certaines décisions échappent à notre contrôle. »

L'attaquant congolais a disputé neuf matchs avec le club américain, inscrivant quatre buts et délivrant une passe décisive, selon les données du réseau ESPN, qui a révélé les détails de l'affaire après avoir pris connaissance d'une copie de la plainte.

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La plainte, déposée devant le tribunal fédéral du district sud de l'État de Californie, porte sur l'allégation de Bakambu et de son épouse Anne-Laure Hubert d'avoir été victimes de discrimination en raison de leur « situation familiale », après l'échec de deux tentatives de location d'une maison dans la région, à cause de la présence de leurs cinq enfants qui étaient censés résider avec eux.

Selon les termes de la plainte, la première tentative concernait une maison dans la ville de San Diego, d'une superficie d'environ 528 mètres carrés, qui était proposée à la location pour 17 500 dollars par mois.

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Au cours des négociations, la question de l'installation d'une barrière de sécurité autour de la piscine a été soulevée en raison de l'âge des enfants, avant que Bakambu et son épouse ne proposent des solutions alternatives et ne se proposent finalement de prendre en charge le coût de l'installation de la barrière, tout en offrant d'autres garanties, dont le paiement d'une année complète de loyer à l'avance, mais leur offre n'a pas été acceptée.

La plainte indique que l'annonce de la maison a été retirée du marché, après que l'agent immobilier de Bakambu a soulevé des inquiétudes quant à une éventuelle violation des règles de lutte contre la discrimination au logement par les conditions de la négociation.

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Quant à la seconde tentative, elle concernait la location d'une maison dans le secteur de Rancho Santa Fe, en Californie, d'une superficie d'environ 585 mètres carrés. Le couple a présenté une offre à 23 500 dollars par mois, mais n'a reçu aucune réponse, bien que la maison soit ensuite apparue proposée à la location pour 20 000 dollars par mois, avant d'être retirée du marché le 6 novembre.

Bakambu et son épouse ont accusé les parties mises en cause de ne pas leur avoir accordé une chance équitable de louer les deux biens en raison de la présence de leurs enfants, et ont également estimé que le traitement qui leur a été réservé lors de la seconde tentative constituait une réponse à leur contestation de ce qui s'était produit durant les premières négociations.

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Un logement temporaire

La plainte a précisé que la famille a été contrainte, durant cette période, de résider dans un logement temporaire à ses propres frais, ce qui a entraîné, selon leur récit, des coûts supplémentaires et une instabilité résidentielle sur une longue durée, outre des difficultés à organiser la scolarité et les activités des enfants, ainsi que ce qu'ils ont décrit comme de l'humiliation et une souffrance psychologique.

Bakambu et son épouse ont réclamé des dommages et intérêts, ainsi que d'autres mesures juridiques, sur le fondement de la loi américaine sur le logement équitable et des lois de lutte contre la discrimination de l'État de Californie.

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La plainte ne vise pas la ligue américaine de football ni le club de San Diego FC, et les accusations qui y figurent demeurent des allégations formulées par le couple, aucune décision de justice n'ayant établi la responsabilité des parties mises en cause à ce jour.

La carrière de Bakambu avant l'expérience américaine

Bakambu possède une carrière professionnelle qui s'est étendue à travers plusieurs championnats, puisqu'il a débuté en France avec Sochaux, avant de rejoindre le club turc de Bursaspor, puis Villarreal en Espagne. Il a également connu une expérience dans le championnat chinois avec le Beijing Guoan, et a joué par la suite pour l'Olympiakos en Grèce et l'Olympique de Marseille en France, avant de rejoindre le Real Betis en Espagne, club qu'il a quitté pour San Diego.

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Sur le plan international, Bakambu représente l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, avec laquelle il a participé à la Coupe du monde 2026, avant son transfert en championnat américain en septembre dernier.

Bakambu a révélé son départ de San Diego quelques jours avant l'annonce des détails de la plainte, mais aucune information confirmée n'établit que le litige immobilier a été la cause directe de son départ du club.