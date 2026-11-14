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Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, a affirmé que la lutte pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des nations représentait une immense fierté, à la veille du choc décisif face à la Belgique, prévu dimanche soir dans la capitale, Bruxelles.

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Mancini s'est exprimé auprès de la chaîne « Sky Sports », à l'issue du dernier entraînement de la sélection italienne au centre d'entraînement d'Appiano Gentile, et avant le départ de la délégation de l'équipe vers la capitale belge, où le stade Roi Baudouin accueille cette rencontre très attendue, sous la direction de l'arbitre norvégien Espen Eskås.

La sélection italienne occupe la première place du Groupe 1 de la Ligue A, avec 10 points, devançant à la différence de buts l'équipe de France, qui compte le même total, tandis que la Belgique occupe la troisième place avec 9 points.

La sélection italienne n'a besoin que d'un match nul pour assurer sa qualification en quarts de finale, indépendamment du résultat de la rencontre entre la France et la Turquie, alors qu'une victoire lui garantirait de terminer la phase de groupes en tête. De son côté, la Belgique n'a d'autre choix que de l'emporter pour conserver ses espoirs de qualification.

Mancini a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Corriere dello Sport » : « Ce match vaut-il seulement trois points, ou bien davantage ? Être ici et rivaliser avec les autres pour la qualification en Ligue des Nations européenne est pour nous une source de fierté. Nous sommes ici et nous cherchons à atteindre notre objectif, et nous pouvons gagner, même si nous savons que la tâche ne sera pas facile, car la Belgique est une grande sélection. »

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Les performances de la sélection italienne ont connu une transformation notable depuis le retour de Mancini à la tête de l'équipe en septembre dernier, après un début marqué par une défaite à domicile face à la Belgique sur le score de deux buts à zéro à Rome, au milieu des sifflets du public, avant de retrouver son équilibre en signant deux victoires contre la Turquie, en faisant match nul face à la France à l'extérieur, puis en s'imposant face à la sélection française dirigée par Zinédine Zidane sur le score de (3-1), lors de la rencontre disputée jeudi soir au stade San Siro.

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Mancini a commenté l'évolution des performances de son équipe en ces termes : « Depuis mon arrivée, j'ai toujours vu des choses positives, et je m'attendais à cette amélioration. J'ai également conservé mon optimisme malgré la défaite lors du premier match. Nous avons livré une bonne prestation en seconde période, et nous aurions peut-être mérité de repartir avec le match nul. »

Le sélectionneur de l'Italie a conclu ses propos en affirmant que son équipe ne changera pas son style face à la Belgique, précisant : « Nous jouerons à notre manière habituelle, et je pense que la sélection belge possède de bons joueurs, dotés de technique et de vitesse ; le match ne sera pas très différent de notre confrontation face à la France. »

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Rappelons que l'Italie n'a jamais remporté le titre de la Ligue des Nations européenne depuis le lancement de la compétition lors de la saison (2018-2019), ses meilleurs résultats étant une troisième place lors des éditions (2020-2021) et (2022-2023).

La sélection belge avait remporté la rencontre du match aller, disputée au stade Olympique de Rome, en sa faveur sur le score de deux buts à zéro, inscrits par Mika Godts et Dodi Lukebakio.