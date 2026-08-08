La nouvelle du décès de Jorge Messi, père de la légende Lionel Messi, star de l'Inter Miami et de la sélection argentine, a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Des médias argentins, au premier rang desquels le journal « infobae » et le réseau « Rosario3 », ont annoncé le décès du père de Lionel Messi à l'âge de 68 ans.

La radio catalane a également repris cette nouvelle choquante des médias argentins, sans qu'aucune annonce officielle n'ait été faite jusqu'à présent ni confirmation des grands journaux internationaux.

Les médias argentins ont indiqué que Jorge Messi s'est éteint dans un hôpital de la ville de Rosario, après avoir souffert d'une grave maladie pendant plusieurs mois.

Les médias argentins avaient révélé, durant la Coupe du monde, la maladie dont souffrait Jorge Messi.

Rappelons que Jorge Messi a très tôt guidé les pas de son fils dans le monde du football. Il fut également celui qui a scellé l'engagement du jeune joueur, à l'époque, avec le FC Barcelone en 2000, alors que Lionel n'avait que 13 ans.

Après être devenu agent de joueurs, Jorge Messi s'est entièrement consacré à accompagner la carrière de son fils, dès l'instant où il a décelé l'immense potentiel qu'il possédait.