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Une situation déplorable : une image choquante de Vinicius après le quadruplé du Real Madrid

Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Ligue des Champions
Vinicius Junior
Espagne
Allemagne
Brésil

Qu'a fait la star brésilienne ?

La large victoire du Real Madrid face à Leipzig sur le score de 4-1, hier mercredi, au stade Santiago-Bernabéu, en Ligue des champions, a donné lieu à une image qui inquiète les supporters de la Maison Blanche.

Après le coup de sifflet final, le Brésilien Vinicius Junior n'a pas couru sur la pelouse pour célébrer la victoire avec ses coéquipiers, mais s'est dirigé directement vers les vestiaires, selon ce qu'a rapporté la radio « Cadena SER ».

Après une accolade avec son compatriote Rodrygo Goes, qui attendait là pour rejoindre ses coéquipiers, Vinicius s'est dirigé seul vers l'entrée des vestiaires.

Vinicius était titulaire et a livré une prestation terne, et l'entraîneur José Mourinho a décidé de le remplacer à la 70e minute par son coéquipier Yan Diomande, qui a délivré une passe décisive et marqué un but en seulement 20 minutes.

Javier Herráez, correspondant au Real Madrid, a relaté la scène sur le site « Carrusel Deportivo » en déclarant : « Oui, il est parti de son plein gré. Je vous l'avais déjà dit. Il est dans une situation pitoyable. Maintenant, on peut essayer de le relancer, ou si quelqu'un veut continuer à le siffler, qu'il le fasse, c'est son droit, mais ils doivent savoir qu'il est dans une situation pitoyable. »




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