L'Atlético Madrid a considéré le dossier Julian Alvarez comme pratiquement clos dès les premiers instants de son éclatement, ce qu'a confirmé la double sortie publique de Miguel Ángel Gil Marín, le directeur exécutif du club, pour fermer catégoriquement la porte.

Malgré le flot d'informations qui se poursuit quotidiennement autour de l'intérêt du Barça, la réalité indique que l'Atlético Madrid n'a pas bougé d'un pouce de sa position : depuis le début, rien n'a changé.

C'est ce qu'ont dit tous ceux qui se sont penchés sur le dossier, à commencer par Mateu Alemany, le directeur football du club, lors de réunions privées, jusqu'aux sorties publiques d'Enrique Cerezo et de Gil Marín, les deux plus hauts responsables du club, sans oublier Diego Pablo Simeone lui-même. Tous ont parlé le même langage.

Une clause libératoire qui empêche le rêve du Barça

Le contrat de Julian avec l'Atlético Madrid court jusqu'en 2030 et comprend une clause libératoire faramineuse d'une valeur de 490 millions d'euros. Tant que le Barça ne présentera pas cette somme, il ne partira pas.

L'Atlético Madrid avait auparavant déclaré qu'il ne négocierait pas avec le club catalan, en raison de la manière dont ce dernier a géré l'ensemble de l'affaire. Au stade Wanda Metropolitano, il était clair que la question dépassait les aspects sportifs et était devenue une affaire personnelle.

Pour comprendre cela, selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », il faut revenir à ce qui s'est passé la saison dernière, à la veille des matchs de Coupe du Roi et de Ligue des champions entre les deux équipes, avec des déclarations du Barça par la voix de Deco, Laporta et Araujo qui ont ébranlé la stabilité du joueur comme celle de l'Atlético.

Plus important encore, les agissements des proches du joueur ont fortement irrité la direction des Rojiblancos, tout comme l'offre du Barça était bien inférieure en termes de montant et de conditions à ce que l'Atlético avait proposé pour témoigner de son engagement envers Julian.

Sur cette base, et cette porte étant définitivement fermée devant le Barça et le reste des clubs européens, il semble que l'attaquant argentin ait fait face à la réalité : quatre longues années restant à son contrat, jusqu'en 2030.

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Le mécontentement de « l'Araignée » s'affiche au grand jour

Le joueur lui-même a tenu à afficher son mécontentement durant les neuf jours qu'il a passés à l'entraînement avec le reste de l'équipe. Il est apparu rasé de près, dans une image que personne n'avait vue depuis son arrivée en Espagne, silencieux et morose, chaque séance d'entraînement étant une occasion de manifester son insatisfaction.

Et la photo officielle du joueur publiée le mercredi 19 août fut l'occasion que « l'Araignée » n'a pas manquée pour montrer à tous son état d'esprit. Son cliché, où il apparaît extrêmement sérieux, a attiré l'attention sur les réseaux sociaux, un contraste saisissant avec les photos des deux saisons précédentes qui montraient Julian tout sourire, ce qui rend le contraste encore plus flagrant et confirme que l'Argentin traverse une phase d'insatisfaction dans l'enceinte du Wanda Metropolitano.