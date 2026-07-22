L'Espagnol Rodri, milieu de terrain de Manchester City, est revenu en force dans le viseur du Real Madrid lors du mercato estival, alors que son exclusion des plans du club madrilène semblait quasi actée quelque temps auparavant.

Le journaliste Rodra, duréseau ESPN, a indiqué que la direction du Real Madrid considère désormais Rodri comme une véritable option pour renforcer son entrejeu, précisant que le directeur exécutif du club madrilène, José Ángel Sánchez, aux côtés du chef des recruteurs, Juni Calafat, mènent la démarche pour recruter le joueur.

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Il a ajouté que le président du Real, Florentino Pérez, se montre réservé sur ce transfert, en raison de ses craintes de voir Rodri subir de nouvelles blessures, mais son influence sur les décisions du marché des transferts cet été est moindre que d'habitude.

Rodra a souligné que « Pérez avait déjà refusé en mai dernier l'idée de recruter le Portugais Bernardo Silva, mais le transfert s'est fait. Il a également appris le transfert de Marc Cucurella après que l'accord avec lui eut déjà été conclu ».

Il a mis en avant que la star de la sélection espagnole, lauréate du prix du meilleur joueur du Mondial 2026, s'apprête à subir une opération chirurgicale mineure en raison de douleurs au dos, assurant que la blessure n'est pas considérée comme grave.



