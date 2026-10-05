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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Une seule étape sépare Mahrez de son nouveau club

Al-Shamal
Algérie
R. Mahrez
Saudi Pro League
1. Division
Stars League Qualification
Qatar
Algérie
Arabie saoudite

Nouvelle destination pour le vétéran algérien

La star algérienne chevronnée Riyad Mahrez est arrivée dans la capitale qatarie Doha, ce lundi, en vue de son transfert au club d'Al-Shamal, vice-champion du championnat du Qatar la saison dernière, dans le cadre d'une opération libre.

Mahrez, âgé de 35 ans, passera la visite médicale à l'hôpital « Aspetar », avant de signer un contrat courant jusqu'à la fin de la saison en cours.

Mahrez devrait être inscrit sur la liste d'Al-Shamal à la place du Marocain Mohamed Rabie Hrimat, victime d'une rupture des ligaments croisés lors de la rencontre face à Al-Gharafa, à la deuxième journée du championnat du Qatar.

Ce transfert représente un renfort de poids pour les ambitions d'Al-Shamal, qui aspire à décrocher le titre de champion du Qatar pour la première fois de son histoire, tout en renforçant sa participation à l'édition actuelle de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Mahrez possède un palmarès bien garni sur les terrains européens. Il a entamé sa carrière professionnelle avec Quimper en 2009, avant de rejoindre Le Havre, puis de se faire remarquer avec Leicester City, qu'il a conduit au sacre en Premier League en 2016.

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La star algérienne a passé cinq saisons avec Manchester City, durant lesquelles il a remporté la Premier League à quatre reprises, ainsi que la Ligue des champions d'Europe pour la première fois de l'histoire du club en 2023. Il a disputé 236 matches sous le maillot de l'équipe, inscrivant 78 buts et délivrant 59 passes décisives.

Mahrez a rejoint Al-Ahli en Arabie saoudite à l'été 2023 pour environ 40 millions de dollars, et a disputé 122 matches avec l'équipe, inscrivant 37 buts et délivrant 50 passes décisives. Il a également contribué à son sacre en Ligue des champions d'Asie Élite.

Sur le plan international, Mahrez a inscrit 40 buts avec la sélection algérienne en 199 matches, et a remporté la Coupe d'Afrique des nations en 2019 en Égypte. Il a également participé aux éditions 2014 et 2026 de la Coupe du monde.

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