La star algérienne chevronnée Riyad Mahrez est arrivée dans la capitale qatarie Doha, ce lundi, en vue de son transfert au club d'Al-Shamal, vice-champion du championnat du Qatar la saison dernière, dans le cadre d'une opération libre.

Mahrez, âgé de 35 ans, passera la visite médicale à l'hôpital « Aspetar », avant de signer un contrat courant jusqu'à la fin de la saison en cours.

Mahrez devrait être inscrit sur la liste d'Al-Shamal à la place du Marocain Mohamed Rabie Hrimat, victime d'une rupture des ligaments croisés lors de la rencontre face à Al-Gharafa, à la deuxième journée du championnat du Qatar.

Ce transfert représente un renfort de poids pour les ambitions d'Al-Shamal, qui aspire à décrocher le titre de champion du Qatar pour la première fois de son histoire, tout en renforçant sa participation à l'édition actuelle de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Mahrez possède un palmarès bien garni sur les terrains européens. Il a entamé sa carrière professionnelle avec Quimper en 2009, avant de rejoindre Le Havre, puis de se faire remarquer avec Leicester City, qu'il a conduit au sacre en Premier League en 2016.

La star algérienne a passé cinq saisons avec Manchester City, durant lesquelles il a remporté la Premier League à quatre reprises, ainsi que la Ligue des champions d'Europe pour la première fois de l'histoire du club en 2023. Il a disputé 236 matches sous le maillot de l'équipe, inscrivant 78 buts et délivrant 59 passes décisives.

Mahrez a rejoint Al-Ahli en Arabie saoudite à l'été 2023 pour environ 40 millions de dollars, et a disputé 122 matches avec l'équipe, inscrivant 37 buts et délivrant 50 passes décisives. Il a également contribué à son sacre en Ligue des champions d'Asie Élite.

Sur le plan international, Mahrez a inscrit 40 buts avec la sélection algérienne en 199 matches, et a remporté la Coupe d'Afrique des nations en 2019 en Égypte. Il a également participé aux éditions 2014 et 2026 de la Coupe du monde.