Le géant écossais du Celtic Glasgow poursuit ses efforts pour conclure le transfert de l'international égyptien Haitham Hassan en provenance du Real Oviedo espagnol, une démarche qui traduit la détermination du champion d'Écosse à renforcer son effectif avec la star brillante de l'Égypte avant la fermeture du mercato estival en cours.

Le réseau britannique « Sky Sports » a rapporté, dimanche, sur son site internet officiel, que les négociations entre les deux clubs se poursuivaient sans qu'un accord définitif n'ait été trouvé, malgré le vif désir du côté écossais d'enrôler l'ailier égyptien qui a attiré l'attention lors de sa participation remarquée avec la sélection de son pays à la dernière édition de la Coupe du monde.

L'éclat du Mondial

Le Celtic tient absolument à s'attacher les services du joueur de 24 ans, auteur de prestations exceptionnelles lors du Mondial organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, où il a contribué à un exploit historique de la sélection égyptienne en se qualifiant pour les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire, ce qui a fait de lui la cible de plusieurs grands clubs européens.

Le transfert revêt une importance particulière compte tenu de la fin prochaine du contrat de Hassan avec Oviedo à l'issue de la saison prochaine, ce qui offre au Celtic un solide moyen de pression dans les négociations, surtout après la relégation du club espagnol en deuxième division, rendant le départ de sa star égyptienne quasiment inéluctable au vu des ambitions du joueur de continuer à jouer la compétition au plus haut niveau.