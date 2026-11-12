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Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, fait face à un défi lié à la recherche de l'avant-centre de métier capable de mener la ligne d'attaque, alors que persiste le flou autour de l'identité du joueur qui occupera le poste de numéro 9, après la retraite internationale d'Olivier Giroud et l'instabilité des options disponibles jusqu'à présent.

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Selon un rapport du journal «Marca», il semble que Zidane soit à la recherche d'un attaquant possédant les caractéristiques de Karim Benzema, pour qui il a toujours exprimé son admiration, au point de le décrire précédemment comme le meilleur attaquant de l'histoire du football français, en se basant sur son expérience à ses côtés lorsqu'il était l'entraîneur du Real Madrid.

Zidane avait remis à Benzema le Ballon d'Or en 2022, et il a déclaré dans des propos précédents au journal « L'Équipe » : « Je n'aime pas dire qu'il est le meilleur, car chacun a son choix. Pour moi, c'est Karim, parce que j'ai travaillé avec lui et que je connais sa valeur. »

Historiquement, l'équipe de France a compté des noms offensifs marquants, comme Just Fontaine, Jean-Pierre Papin, Thierry Henry et David Trezeguet, mais le départ de Giroud de la sélection a laissé un vide qu'aucun joueur n'a réussi à combler de manière convaincante jusqu'à présent.

Zidane provoque la colère de Mbappé et cherche son remplaçant

Lors des deux dernières grandes compétitions dirigées par Didier Deschamps, à savoir l'Euro 2024 et la Coupe du monde 2026, l'ancien sélectionneur avait été contraint d'utiliser Kylian Mbappé au poste d'avant-centre, bien que son poste de prédilection soit l'aile gauche.

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Mais Zidane a annoncé dès sa première apparition en tant que sélectionneur de la France qu'il préférait utiliser Mbappé sur le côté gauche, considérant qu'il s'agit de son meilleur poste, ce qu'il a répété lors de l'annonce de sa liste pour la trêve internationale de novembre, avant que le joueur ne subisse des pépins physiques qui l'obligeront à manquer la rencontre face à l'Italie.

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Cela intervient dans un contexte marqué par des rapports de presse français ayant évoqué le fait que le changement de poste de Mbappé, d'avant-centre à l'aile, avait suscité le mécontentement de la star du Real Madrid, ce qui a entraîné une tension latente entre le joueur et son entraîneur.

Dans sa première liste, Zidane avait convoqué Esteban Lepaul, qui était le seul avant-centre spécialisé parmi ses options, pour le récompenser de sa saison remarquable avec Rennes, après qu'il eut terminé en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 avec 21 buts.

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Zidane a dit du joueur : « Il possède des caractéristiques différentes de ce que l'on voit habituellement. J'aime ce type de joueurs dans les espaces réduits, et il peut être utile face aux équipes qui défendent en bloc. C'est un joueur qui m'intéresse et que je veux suivre de près. »

Grâce à ses déplacements et à sa capacité à relier les lignes, en plus de son sens du but et de la variété de ses manières de conclure les actions, Lepaul est apparu comme l'un des joueurs disponibles les plus proches pour offrir des caractéristiques semblables au style de Benzema.

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Il a été titulaire lors des deux matchs face à la Belgique et est entré en jeu face à la Turquie, mais il n'a pas marqué de buts et n'a pas suffisamment convaincu Zidane, qui souhaitait poursuivre son évaluation, avant qu'une blessure à la cheville ne l'écarte de la nouvelle liste.

Dembélé et Marcus Thuram : des options écartées en raison des blessures

Lors des deux matchs face à la Turquie et à l'Italie, Zidane a eu recours à Ousmane Dembélé au poste de faux avant-centre, un rôle qu'il tient également avec le Paris Saint-Germain sous la direction de Luis Enrique.

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Le sélectionneur de la France a expliqué la raison de son choix en déclarant : « Il bouge beaucoup et quitte constamment son poste, et c'est ce que nous recherchons. Certains regardent beaucoup les buts, mais moi je vois les choses d'une manière différente. »

Mais Dembélé a lui aussi manqué la deuxième liste en raison d'une blessure, Zidane perdant ainsi une option offensive qui lui offrait de la souplesse dans les déplacements et l'échange des postes.

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Zidane a également rappelé Marcus Thuram en sélection après son absence de la liste de Deschamps lors de la Coupe du monde 2026, après avoir affiché de bons niveaux avec l'Inter Milan, inscrivant six buts et délivrant deux passes décisives durant la dernière partie de la saison, profitant de l'absence de Lautaro Martínez.

Bien que Thuram diffère de Benzema par ses caractéristiques, puisqu'il s'appuie davantage sur les transitions offensives et ne participe pas autant à la construction du jeu, Zidane était enthousiaste à l'idée de le suivre de près, avant qu'une blessure ne l'oblige lui aussi à quitter le rassemblement de la sélection.

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Eli Junior Kroupi : la nouvelle recrue dans les plans de Zidane

Après l'absence de Thuram, Zidane a décidé de convoquer Eli Junior Kroupi, âgé de 20 ans, de l'équipe de France des moins de 21 ans, pour qu'il soit le visage nouveau le plus en vue de sa liste.

Kroupi avait précédemment refusé de représenter le Portugal et la Côte d'Ivoire, et avait choisi de poursuivre son parcours international avec la France, après avoir réalisé une saison remarquée avec Bournemouth en Premier League, au cours de laquelle il a marqué 13 buts.

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Le joueur évolue au poste de deuxième attaquant derrière Evanilson la plupart du temps, et se distingue par sa capacité à se déplacer entre les lignes, en plus de ses qualités de percussion et de sa frappe puissante du pied droit.

Zidane a évoqué la possibilité de le faire jouer face à l'Italie en déclarant : « Nous verrons s'il débutera comme titulaire lors de l'un des deux matchs. Il est avec nous, et nous savons ce qu'il a traversé, car il n'a disputé son premier match que le 25 octobre en raison d'une blessure au pied, mais il est disponible désormais. Nous connaissons ses capacités, et à ce stade il est avec nous et prêt à jouer. »

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Les prévisions indiquent la possibilité de s'appuyer sur Bradley Barcola au poste de pointe lors de la confrontation face à l'Italie, tandis que Zidane attend également de récupérer Hugo Ekitike, afin de poursuivre sa quête de l'attaquant qui lui offrira la solution offensive qu'il souhaite, et qui se rapprocherait peut-être par ses caractéristiques de Benzema.