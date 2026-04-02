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Une sélection européenne… « Opta » prédit le vainqueur de la Coupe du monde 2026

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Les prévisions de l'ordinateur d'Opta surprennent Messi, Ronaldo et Mbappé

Il ne reste plus que 70 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, à laquelle participeront 48 équipes pour la première fois dans l'histoire de la compétition.

Une fois les équipes qualifiées connues, le superordinateur de la société « Opta » a publié ses pronostics.

Le journal « Marca » a indiqué que le superordinateur d'Opta prédisait la victoire de l'équipe d'Espagne à la Coupe du monde 2026, avec une probabilité de 15,83 %.

Derrière l'Espagne, on trouve l'équipe de France, avec 12,77 % de chances de remporter le titre mondial, alors qu'elle vise une troisième finale consécutive.

Après l'Espagne et la France, on trouve l'Angleterre et l'Argentine, qui ont toutes deux plus de 10 % de chances de remporter le titre. 

Le Portugal, emmené par Cristiano Ronaldo, complète le top 5 avec 6,92 % de chances de remporter sa première Coupe du monde.

Le Brésil et l'Allemagne, quant à eux, se classent respectivement sixième et septième, hors du top 5.

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