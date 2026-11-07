Le Deportivo La Corogne a décroché le point du match nul lors de son déplacement sur la pelouse de l'Espanyol, dans une rencontre marquée par l'équilibre, sur le terrain du RCDE Stadium.

La Corogne est reparti avec un point d'un affrontement difficile, qui a également été porteur d'une bonne nouvelle : le retour de Marc Casadó sur les terrains, après plusieurs semaines d'absence en raison d'une blessure.

Le journal Sport a rapporté que le retour de Casadó, prêté par le Barça, a constitué l'un des faits marquants de la soirée pour le Deportivo La Corogne.

Casadó avait été contraint d'interrompre sa progression en raison d'une blessure qui menaçait de l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois.

Mais il est revenu à la compétition avant la date prévue. Son entrée dans les dernières minutes de la rencontre a représenté une étape supplémentaire sur le chemin de sa guérison, ainsi qu'une occasion de retrouver les sensations du jeu.

Casadó est entré à la 71e minute en remplacement de Mario Soriano, sous les sifflets retentissants des supporters de l'Espanyol, qui n'ont pas oublié son passé avec le Barça ni son fort attachement au club catalan.

Après la fin du match, Casadó a été interrogé sur cet accueil et a répondu : « Je me souviens, moi aussi, des célébrations avec le Barça. Il est normal qu'ils me le fassent payer. »

Il a poursuivi, dans des déclarations à DAZN : « Je m'attendais déjà à être accueilli de cette manière ici. Il n'y a eu aucune surprise. Je connaissais déjà la nature du stade dans lequel j'allais disputer la rencontre, et cela ne me pose aucun problème. Le plus important, c'est que je suis de retour sur les terrains. Le processus de guérison s'est bien déroulé. »

Il a également évoqué certains comportements des joueurs de l'équipe adverse, sans leur accorder une grande importance.

Il a souligné : « Ce sont des choses qui se produisent sur le terrain. Les joueurs adverses savent eux aussi qui est le joueur qui revient de blessure, et ils savent où elle se situe. C'est une tentative d'exploiter ce point avec une certaine malice, mais cela s'arrête là. »