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Les manœuvres ont commencé tôt à Barcelone, avec l'arrivée imminente dans la capitale catalane du Portugais Jorge Mendes, célèbre agent de joueurs, pour une réunion très attendue avec Alejandro Balde. Au menu : l'avenir du latéral au sein de l'équipe, alors que son rôle a diminué cette saison et qu'il n'a pas obtenu le temps de jeu qu'il espérait.

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Selon les informations du quotidien espagnol « Sport », Jorge Mendes arrivera ce midi au terminal des vols privés de l'aéroport de Barcelone, où l'attend une journée chargée de réunions consacrées à différents dossiers concernant les joueurs qu'il représente, à commencer par Alejandro Balde, dont l'avenir suscite des interrogations en raison de son faible temps de jeu cette saison.

La visite de Mendes portera essentiellement sur la situation d'Alejandro Balde. L'agent portugais souhaite rencontrer personnellement le joueur afin de mesurer de près la manière dont il vit sa situation actuelle à Barcelone, d'écouter ses inquiétudes et de le conseiller sur les étapes les plus appropriées pour son avenir.

Fort d'une longue expérience du marché des transferts, Mendes veut comprendre les priorités de son client avant d'étudier le moindre scénario concernant son avenir.

Si l'objectif principal de la visite reste la rencontre en tête-à-tête avec Alejandro Balde, il n'est pas exclu que Mendes profite de sa présence à Barcelone pour prendre contact avec la direction du club.

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Le cas échéant, c'est Deco qui serait son interlocuteur, Joan Laporta se trouvant actuellement à New York pour assister à la troisième édition de la cérémonie d'hommage à Johan Cruyff. Le président doit rentrer dans la capitale catalane demain.

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L'avenir d'Alejandro Balde

La situation d'Alejandro Balde constitue l'un des principaux dossiers de la visite de Mendes, alors que le latéral gauche n'a pas obtenu le rôle qu'il attendait cette saison et que plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour le recruter.

Le manque de continuité dans ses apparitions a soulevé des questions sur son avenir, même si aucune décision définitive n'a encore été prise.

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La priorité du joueur a toujours été de rester à Barcelone. Il a d'ailleurs eu une discussion avec l'entraîneur Hans Flick lors des derniers jours du dernier mercato estival, à l'issue de laquelle il a réaffirmé sa volonté de continuer à porter le maillot catalan.

Balde souhaitait rester dans l'équipe et se battre pour retrouver sa place dans le onze de départ. Mais au fil des semaines, la situation s'est compliquée, le latéral gauche commençant à comprendre qu'il ne lui serait pas facile d'obtenir un rôle de titulaire et de premier plan.

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Hans Flick en est même venu à aligner au poste de latéral gauche des joueurs qui n'y évoluent pas naturellement, ce qui illustre l'ampleur des difficultés rencontrées par Balde pour retrouver sa place au sein de l'équipe.

Dans ce contexte, Mendes veut faire le point sur l'état psychologique et sportif de son client et étudier avec lui les différents scénarios qui pourraient se présenter dans les mois à venir.

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La première étape consistera à évaluer sa situation sportive avant toute décision sur son avenir, sachant qu'un éventuel départ n'interviendrait pas forcément en janvier prochain.

Si le mercato d'hiver peut offrir une opportunité intéressante pour un transfert, l'option de reporter toute démarche au mercato estival reste également sur la table.

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Pour l'heure, aucun transfert n'est acté et aucune décision définitive n'a été prise quant à l'avenir du joueur à Barcelone.

Une relation étroite entre Mendes et Deco

Au-delà du dossier Balde, la présence de Jorge Mendes à Barcelone suscite toujours l'intérêt, en raison des liens étroits qui l'unissent au club catalan.

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L'agent portugais entretient une excellente relation personnelle et professionnelle avec Deco, les deux hommes ayant collaboré sur de nombreux transferts au cours des dernières années.

Le rôle de Mendes ne se limite pas à celui d'agent de joueurs : son influence s'étend à des transferts de très grande envergure, ce qui fait de lui un nom constamment présent dans les bureaux des grands clubs européens.

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Il participe également à des négociations concernant des joueurs qu'il ne représente pas directement, de nombreux clubs et joueurs faisant appel à lui pour profiter de son réseau et faciliter la conclusion de certaines opérations.

Mais la visite actuelle semble avant tout liée à la situation d'Alejandro Balde, ainsi qu'à d'autres engagements professionnels de Mendes, plutôt qu'à une réunion officielle avec la direction de Barcelone.

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Cela n'exclut pas pour autant un contact avec Deco, compte tenu de la confiance mutuelle et de la relation solide qui unissent les deux parties.

L'avenir de Balde reste ouvert à toutes les possibilités, alors que Mendes souhaite écouter son joueur avant de définir les prochaines étapes.

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La visite de l'agent portugais à Barcelone sera l'occasion d'aborder ce dossier, sans que cela implique nécessairement une démarche concrète ou un changement immédiat dans l'avenir du joueur.