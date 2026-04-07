Une rencontre imminente entre Ramos et Séville… et la fixation d'une date pour conclure l'accord

Les négociations concernant le rachat éventuel du FC Séville par le fonds Five Eleven, dont Sergio Ramos est l'un des principaux investisseurs, progressent.

Selon le journal « Mundo Deportivo », les deux parties se réuniront la semaine prochaine pour poursuivre les négociations, et certaines sources indiquent que cette réunion aura lieu mardi prochain, le 15 avril.

Cette réunion fait suite à la signature d'une lettre d'intention entre Sergio Ramos et le fonds Five Eleven à la mi-janvier dernier. Depuis lors, les vérifications nécessaires ont été effectuées et se sont achevées fin mars.

Au cours de cette période, les états financiers du club ont été analysés, et la porte a été laissée ouverte pour finaliser l'acquisition du club jusqu'à la fin du mois de mai ; toutefois, la date butoir initiale fixée à la fin du mois de mai servira à déterminer si la transaction sera menée à bien ou non.

L'objectif initial de ce fonds, fort d'une grande expérience grâce à sa participation au Musée des légendes de la Liga, était de lever environ 400 millions d'euros, incluant la dette actuelle du club de Séville.

Le fonds prévoit d'acquérir environ 65 % du club andalou, mais les performances sportives actuelles de Séville seront un facteur déterminant à cet égard.

Après la défaite de dimanche dernier face au Real Oviedo, Séville occupe actuellement la 17e place du classement de la Liga avec 31 points, à seulement deux points d'Elche, la première équipe en zone de relégation.

C'est pour cette raison que cette date a été fixée à la fin du mois de mai, car d'ici là, le classement final de Séville sera connu.

Ramos a débuté sa carrière à Séville, avant de connaître des années légendaires avec le Real Madrid, puis de décider de revenir au club andalou pour le représenter lors de la saison 2023-2024.

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