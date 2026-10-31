Le capitaine de l'Inter Miami, Lionel Messi, pourra participer au match de son équipe face au New England Revolution, ce dimanche, dans le cadre du championnat américain, malgré l'obtention de son cinquième carton jaune de la saison.

La star argentine (39 ans) a reçu ce carton jaune à la 42e minute, lors du match nul 2-2 de l'Inter Miami contre Cincinnati, mercredi, au Nou Stadium.

Messi a semblé déconcerté après avoir reçu l'avertissement, lui qui s'était approché de l'arbitre à la suite d'un accrochage avec Samuel Gidi, joueur de Cincinnati.

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Il s'agissait du cinquième carton de Messi au cours de la saison régulière, ce qui, en théorie, l'exposait à une suspension d'un match. Mais le capitaine de l'Inter Miami pourra jouer grâce à la règle du « bon comportement » en vigueur dans le championnat américain.

Cette règle prévoit le retrait d'un carton jaune du cumul d'un joueur si celui-ci dispute 5 matchs consécutifs en championnat sans recevoir d'avertissement.

Messi a écopé de ses cartons jaunes lors des journées 8, 11, 20, 31 et 33, et les intervalles séparant certains d'entre eux ont été suffisants pour appliquer la règle, ce qui a entraîné la suppression de deux cartons de son total effectif, selon le quotidien britannique The Sun.

Bien que les cinq cartons jaunes restent inscrits à son dossier disciplinaire, ils ne seront pas tous comptabilisés dans le cumul d'avertissements menant à une suspension, de sorte que son total effectif n'est plus que de trois cartons, lui garantissant ainsi sa participation à l'avant-dernier match de l'Inter Miami en saison régulière.