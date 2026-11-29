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José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a accusé le staff technique du Deportivo Alavés d'avoir délibérément lancé deux ballons sur la pelouse depuis le banc afin de retarder la reprise du jeu, et a réclamé l'expulsion de Quique Sánchez Flores, l'entraîneur de l'équipe, comme le prévoit le règlement arbitral.

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Selon le quotidien espagnol Marca, Mourinho a critiqué, lors de la conférence de presse qui a suivi le match entre le Real Madrid et Alavés, la gestion de l'incident par l'arbitre Soto Grado, estimant que celui-ci s'était montré indulgent envers le comportement du banc de l'équipe basque et n'avait pas pris la mesure disciplinaire imposée par le règlement.

« Ils ont eu la chance d'avoir un arbitre très indulgent sur la perte de temps. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il a été indulgent au point d'ignorer une règle très claire, qui stipule que lorsqu'un membre du staff technique lance un ballon sur le terrain, l'entraîneur doit être expulsé », a déclaré l'entraîneur du Real Madrid.

Il a ajouté : « Ils ont lancé un ballon sur le terrain à deux reprises, et l'arbitre a été très indulgent avec cet incident et avec les secondes perdues. »

Mourinho a tenu à féliciter Alavés pour sa victoire, tout en précisant que ce qui l'avait dérangé, c'étaient les ballons lancés sur la pelouse depuis le banc : « Ils ont réussi à casser le rythme du match et à réduire le temps de jeu effectif, ce qui a rendu notre tâche plus difficile. »

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Et de poursuivre : « Je félicite Quique pour son plan de jeu, mais la seule chose que je lui reproche, parce que c'est un comportement inapproprié, ce sont les ballons lancés sur le terrain. C'est une chose que plus personne ne fait dans le football. »

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La règle à laquelle Mourinho faisait référence s'appuie sur les dispositions encadrant le comportement des membres du staff technique et des remplaçants, dans la Loi 12 des Lois du jeu de l'International Football Association Board (IFAB).

Le règlement prévoit que le fait, pour toute personne, de lancer délibérément un objet sur le terrain avec la main ou le pied constitue une faute passible d'expulsion.

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Dans le point invoqué par Mourinho, le règlement précise que l'arbitre prend des mesures à l'encontre des membres du staff technique qui ne se comportent pas de manière responsable : il peut leur adresser une mise en garde, leur infliger un carton jaune ou leur montrer un carton rouge et les exclure du terrain et de ses abords, y compris de la zone technique.

S'il est impossible d'identifier la personne responsable de l'infraction, le règlement prévoit que l'entraîneur principal présent dans la zone technique soit sanctionné.

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Denis Suárez dément tout lancer de ballons

De son côté, Denis Suárez, joueur d'Alavés, a démenti les accusations de Mourinho. Interrogé après la rencontre par l'émission « Gigantes » pour analyser la victoire de son équipe, il a tenu à rétablir la vérité sur l'incident.

« Non, non, non. C'est arrivé en fin de match, lorsque nous avons dégagé deux ballons. Il y a une paroi vitrée derrière le banc, le ballon l'a heurtée puis est revenu sur le terrain », a expliqué le milieu de terrain.

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Il a ajouté : « Mourinho tournait le dos à l'action, c'est pour cela qu'il a cru que nous lancions des ballons sur le terrain. Nous n'avons aucun ballon sur le banc. D'ailleurs, les équipes ne gardent plus de ballons sur le banc aujourd'hui : ils sont placés dans des plots répartis autour du terrain. »

Le milieu de terrain a ensuite détaillé ce qui s'était réellement passé : « Mourinho n'a peut-être pas vu l'action parce qu'il lui tournait le dos et regardait le terrain. Mais ce qui s'est passé, c'est que deux ballons dégagés ont heurté la paroi vitrée située derrière le banc, au-dessus des places VIP, avant de revenir sur la pelouse. »