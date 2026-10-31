Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
imago-sport-1085290446.jpgCrystal Pix
Traduit par

Une recrue prometteuse : le Barça surveille les difficultés d'une star de Chelsea avec Alonso

Mercato
LaLiga
Premier League
FC Barcelone
Chelsea
Estevao
X. Alonso
Espagne
Angleterre
Brésil
100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Le Brésilien Estêvão, star de Chelsea, n'obtient pas le rôle qu'il attendait lors de sa deuxième saison à Stamford Bridge, et ce recul dans son temps de jeu n'est pas passé inaperçu aux yeux du Barça.

Le quotidien Sport a rapporté que le Barça figurait en tête des clubs qui suivent la situation d'Estêvão, âgé de 19 ans, dont le contrat avec Chelsea court jusqu'à l'été 2033.

Les chiffres reflètent les difficultés qu'Estêvão rencontre pour se faire une place dans les plans de l'entraîneur Xabi Alonso.

Estêvão n'a disputé que 259 minutes cette saison, réparties sur 9 matchs entre la Premier League et la Coupe de la Ligue.

Prochains matchs
BAR

BAR

LaLiga

31 oct. 2026

ALA

ALA

SUN

SUN

Premier League

08 nov. 2026

CHE

CHE

En Premier League, il a pris part à 7 rencontres, dont 6 en tant que remplaçant, et de surcroît, il n'a inscrit aucun but ni délivré la moindre passe décisive depuis le début de la saison en cours.

L'élimination de Chelsea en Coupe de la Ligue face à Liverpool a particulièrement mis en lumière la situation d'Estêvão.

En effet, bien qu'il ait effectué des séances d'échauffement durant le match, Estêvão n'a pas pris part à la rencontre, une décision qui a suscité des critiques de la part de certains supporters de Chelsea et a de nouveau mis en évidence le caractère limité de son rôle au sein de l'équipe.

Ce recul dans le temps de jeu d'Estêvão n'est pas passé inaperçu aux yeux du Barça, le club catalan continuant de surveiller de près la situation du joueur brésilien, sans le perdre de vue.

Estêvão est l'un des joueurs qui suscitent une grande admiration chez le directeur sportif du Barça, Deco, qui connaît bien son talent et ses capacités.

Alors que les spéculations se multiplient au sujet de l'avenir d'Estêvão, Xabi Alonso a abordé hier la situation de l'ailier brésilien, lors de la conférence de presse qui a précédé le match contre Manchester United.

L'entraîneur de Chelsea a cherché à rassurer, en affirmant qu'Estêvão bénéficierait d'occasions de jouer tout au long de la saison.

Alonso a été interrogé sur l'éventualité d'un départ du joueur brésilien sous forme de prêt lors du marché des transferts hivernal, mais il a écarté l'idée que Chelsea travaille dans cette direction, déclarant : « Il n'y a aucune discussion à ce sujet. »

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google