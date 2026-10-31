Le Brésilien Estêvão, star de Chelsea, n'obtient pas le rôle qu'il attendait lors de sa deuxième saison à Stamford Bridge, et ce recul dans son temps de jeu n'est pas passé inaperçu aux yeux du Barça.

Le quotidien Sport a rapporté que le Barça figurait en tête des clubs qui suivent la situation d'Estêvão, âgé de 19 ans, dont le contrat avec Chelsea court jusqu'à l'été 2033.

Les chiffres reflètent les difficultés qu'Estêvão rencontre pour se faire une place dans les plans de l'entraîneur Xabi Alonso.

Estêvão n'a disputé que 259 minutes cette saison, réparties sur 9 matchs entre la Premier League et la Coupe de la Ligue.

En Premier League, il a pris part à 7 rencontres, dont 6 en tant que remplaçant, et de surcroît, il n'a inscrit aucun but ni délivré la moindre passe décisive depuis le début de la saison en cours.

L'élimination de Chelsea en Coupe de la Ligue face à Liverpool a particulièrement mis en lumière la situation d'Estêvão.

En effet, bien qu'il ait effectué des séances d'échauffement durant le match, Estêvão n'a pas pris part à la rencontre, une décision qui a suscité des critiques de la part de certains supporters de Chelsea et a de nouveau mis en évidence le caractère limité de son rôle au sein de l'équipe.

Ce recul dans le temps de jeu d'Estêvão n'est pas passé inaperçu aux yeux du Barça, le club catalan continuant de surveiller de près la situation du joueur brésilien, sans le perdre de vue.

Estêvão est l'un des joueurs qui suscitent une grande admiration chez le directeur sportif du Barça, Deco, qui connaît bien son talent et ses capacités.

Alors que les spéculations se multiplient au sujet de l'avenir d'Estêvão, Xabi Alonso a abordé hier la situation de l'ailier brésilien, lors de la conférence de presse qui a précédé le match contre Manchester United.

L'entraîneur de Chelsea a cherché à rassurer, en affirmant qu'Estêvão bénéficierait d'occasions de jouer tout au long de la saison.

Alonso a été interrogé sur l'éventualité d'un départ du joueur brésilien sous forme de prêt lors du marché des transferts hivernal, mais il a écarté l'idée que Chelsea travaille dans cette direction, déclarant : « Il n'y a aucune discussion à ce sujet. »