Le Barça se rapproche de la finalisation du transfert du Français Yoan Makoundou, pivot âgé de 26 ans, qui revient dans les plans du club catalan un an après l'échec de son transfert, sur fond d'indices sérieux quant à un accord définitif imminent entre les deux parties.

Selon le quotidien catalan "Sport", les négociations entre le Barça et Makoundou ont atteint un stade avancé, et l'accord est désormais dans sa phase finale, dans une opération qui pourrait faire du joueur français la dixième recrue du club durant la période de transferts actuelle.

Le Barça s'était déjà rapproché de la signature de Makoundou l'été dernier, après l'avoir intégré à ses plans pour renforcer la raquette aux côtés de Willy Hernangómez et de Jan Vesely, mais l'opération n'avait pas abouti dans les derniers instants, après que Monaco eut décidé de conserver le joueur et de compter sur lui sous la conduite de Vassilis Spanoulis.

Makoundou avait passé les deux saisons précédentes en prêt à Buducnost et Türk Telekom, avant de quitter Monaco en mars dernier pour rejoindre les Fujian Sturgeons en Chine, où il a livré des performances remarquées avec une moyenne de 15,2 points et 6,2 rebonds par match.

Après la fin de son expérience en Chine, le joueur français est revenu à Monaco avec un contrat de courte durée jusqu'à la fin de la saison, puis est devenu agent libre à l'expiration de son contrat, ce qui a fait revenir son nom en force dans les plans du Barça, qui cherche un nouveau renfort pour compléter son effectif au poste de pivot, d'autant que Josh Nebo et Oleksandr Balcerowski figurent parmi les options de l'équipe.

La direction du Barça dispose d'une marge de manœuvre pour boucler l'opération, après que le plafond des dépenses sur les salaires de l'équipe de basket a été relevé à environ 36 millions d'euros la saison prochaine, contre 28,5 millions la saison dernière, ce qui offre au club une marge supplémentaire pour poursuivre ses mouvements sur le marché des transferts.