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Le Real Madrid est sur le point de boucler un dossier majeur concernant l'avenir de l'une de ses plus grandes stars. Le club a considérablement avancé dans les négociations pour prolonger le contrat de Jude Bellingham, une démarche qui traduit la volonté de la direction de conserver le milieu de terrain anglais au cœur du projet de l'équipe pour de longues années, avec l'objectif de s'assurer ses services jusqu'en 2031.

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Le journal « The Athletic » révèle que les négociations entre le Real Madrid et Bellingham ont atteint un stade avancé. Un accord est attendu, qui offrirait au joueur un nouveau contrat faisant de lui l'un des mieux payés du football européen, avec un salaire proche de celui que perçoit son coéquipier brésilien Vinicius Junior, Kylian Mbappé restant le mieux rémunéré de l'effectif merengue.

Âgé de 23 ans, Bellingham perçoit environ 15 millions d'euros par an après impôts, en vertu de son contrat actuel qui court jusqu'en juin 2029.

Le Real Madrid a entrepris dès septembre dernier de revoir les termes de son contrat, conscient de l'importance du joueur dans son effectif et désireux de le récompenser pour ses performances depuis son arrivée, en prolongeant son bail de deux années supplémentaires.

Selon les prévisions, son nouveau salaire devrait se rapprocher des revenus de Vinicius, qui a obtenu l'été dernier environ 600 000 euros nets par semaine. Un signe du statut qu'a désormais acquis Bellingham au Real Madrid, où il est devenu l'un des éléments essentiels de l'équipe.

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Cette démarche ne concerne pas uniquement l'international anglais : elle s'inscrit dans un plan plus large visant à sécuriser l'avenir des piliers de l'effectif avec des contrats de longue durée.

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Dans ce cadre, le Real Madrid poursuit ses négociations pour prolonger l'Uruguayen Fede Valverde, après avoir récemment assuré l'avenir du Turc Arda Güler et du Français Aurélien Tchouaméni, liés au club jusqu'en 2032.

Ces manœuvres confirment la volonté du club de préserver son ossature et d'éviter des dossiers contractuels complexes concernant des joueurs qui occupent une place centrale dans ses plans pour les saisons à venir.

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Bellingham affiche un niveau remarquable cette saison. Auteur de 6 buts, il a conservé sa place de titulaire sous la direction de l'entraîneur José Mourinho, qui l'a récemment qualifié de joueur unique.

Bien qu'il puisse être ménagé lors du match face au PSV Eindhoven, prévu mardi en Ligue des champions, il a reçu les éloges de son coéquipier belge Thibaut Courtois, qui voit en lui l'exemple même du joueur animé d'une envie permanente de gagner.

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Courtois a expliqué que Bellingham a une soif immense de victoire et ne cache pas sa colère lorsque les choses ne se passent pas comme il le souhaite, soulignant qu'il est un leader sur le terrain, doté d'une mentalité exceptionnelle, et qu'il donne tout pour aider l'équipe. Il a ajouté que le Real Madrid a besoin de joueurs de cette trempe, assurant que l'enthousiasme du milieu de terrain et sa volonté de gagner représentent un atout précieux pour le groupe, en particulier dans les matchs qui exigent une forte personnalité.

Le gardien belge a également mis en avant les qualités physiques de Bellingham malgré son jeune âge, expliquant qu'il possède une énergie considérable qui lui permet de courir pendant de longues périodes, et qu'il est difficile pour les adversaires de lui prendre le ballon lorsqu'il s'élance. Il a aussi évoqué son sérieux à l'entraînement et en salle de musculation, estimant que sa condition physique se répercute directement sur les performances de l'équipe et que le Real Madrid se montre sous un meilleur jour lorsque l'Anglais est au sommet de sa forme.