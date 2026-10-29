Une question de temps : une star de Chelsea veut partir à cause d'Alonso

Le Brésilien Estêvão Willian, le jeune talent de Chelsea, envisage de quitter le club londonien au cours de la prochaine période, dans un contexte où il se trouve marginalisé par l'entraîneur espagnol Xabi Alonso.

Malgré l'absence du duo João Pedro et Cole Palmer, Estêvão n'a pas pris part au match face à Liverpool, hier mercredi, en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, que Liverpool a remporté aux tirs au but.

L'ailier brésilien suscite l'admiration de nombreux supporters de Chelsea, qui estiment qu'il possède quelque chose de spécial dans son jeu. Les fans veulent le voir briller sur le terrain plutôt que de rester cantonné sur le banc des remplaçants, selon ce qu'a rapporté le journal anglais « The Sun ».

Estêvão n'a disputé que 163 minutes cette saison, dont 125 minutes en Carabao Cup, mais à Anfield, cette série a pris fin lorsque Alonso a choisi de ne pas le faire jouer.

Le journal a ajouté : « Il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'Estêvão ne cherche de nouvelles opportunités, à moins que sa situation ne change avec Chelsea. »

Xabi Alonso a déclaré, en conférence de presse après le match contre Liverpool, interrogé sur le temps de jeu limité de l'international brésilien : « Je comprends sa situation et il aurait certainement pu être plus heureux. »

Il a poursuivi : « Chaque joueur veut jouer et faire partie de l'équipe. Nous avons disputé quelques matches intenses, et chaque joueur aura sa chance. Je suis certain qu'Estêvão aura la sienne. C'est ma responsabilité, et nous devons la gérer. »