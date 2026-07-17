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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Une promesse passionnante… Bellingham rompt le silence après l'effondrement du rêve anglais

Angleterre vs Argentine
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J. Bellingham
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Jude Bellingham, la star de l’équipe d’Angleterre, a réagi à l’élimination de son équipe, qui nourrissait l’ambition de remporter la Coupe du monde 2026, après la défaite concédée face à l’Argentine.

Les Three Lions menaient 1-0 jusqu’à la 85^e minute, avant que le tenant du titre ne renverse la vapeur en inscrivant deux buts et ne s’impose 2-1 dans un finale haletante.

Sur son compte Instagram, le milieu de terrain a confié : « J’éprouve beaucoup de difficultés à trouver les mots pour exprimer ce que je ressens, mais ce qu’a dit notre chauffeur de bus au Kansas résume parfaitement la situation. »

Il a ajouté : « Merci pour ce soutien exceptionnel que vous nous avez apporté depuis notre pays, et merci également à tous ceux qui ont dépensé l’argent qu’ils avaient gagné à la sueur de leur front pour se rendre aux États-Unis et nous soutenir là-bas. »

Il a conclu : « J’espère que l’esprit d’unité et d’amour que nous avons vu dans notre pays ne s’éteindra pas à la fin de ce tournoi, car quand nous sommes unis, nous pouvons accomplir de grandes choses, et nous y parviendrons sans aucun doute… Je vous aime tous. »

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Bellingham a brillé durant ce Mondial 2026, inscrivant 6 buts et délivrant une passe décisive.

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