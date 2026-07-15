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Brahim Diaz MarrocosGetty Images
Abobakr El Mokadem

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« Une promesse et des mots qui comptent »… Ibrahim Díaz rompt le silence après son élimination de la Coupe du monde

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
Real Madrid
B. Diaz
France
Maroc
É.-U.
Espagne

Les Lions de l'Atlas ont été éliminés par la France

Ibrahim Díaz, la star du Real Madrid, a rompu son silence après l’élimination du Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, battu 2-0 par la France.

Les Lions de l’Atlas, auteurs d’un beau parcours, espéraient au moins atteindre les demi-finales, comme en 2022, mais leurs ambitions ont été stoppées net par les champions du monde en titre.

Le joueur a brisé le silence sur son compte « X » en s’adressant aux supporters : « Il y a quelques jours, notre aventure en Coupe du monde s’est arrêtée… Nous partons le cœur lourd, mais le parcours ne s’arrête pas là… Nous reviendrons plus forts et plus déterminés pour notre pays. »

Il a ajouté : « Un grand merci du fond du cœur aux supporters marocains pour votre soutien sans limite… Vous avez été à nos côtés à chaque étape, et vos encouragements ont compté énormément pour nous. »

Il a conclu en adressant une promesse aux supporters marocains : « Le meilleur reste à venir. »



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