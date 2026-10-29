Une polémique sans fin : Ancelotti convoque Raphinha et Vinicius dans la liste du Brésil

Carlo Ancelotti, le sélectionneur de l'équipe du Brésil, a dévoilé la liste de son groupe pour disputer deux matchs amicaux lors de la trêve internationale du mois de novembre prochain, en vue de poursuivre le programme de préparation aux échéances à venir. Mais les choix ont suscité plus d'un point d'interrogation, notamment avec la convocation de Raphinha malgré son récent problème physique en sélection, et l'intégration de Vinicius Junior malgré la baisse de son niveau et sa suspension en championnat d'Espagne.

La liste comprend plusieurs nouveaux visages, au premier rang desquels Jonathan Jesus, joueur de Cruzeiro, André Luiz, joueur de Corinthians, Marlon Gomes et Alisson Santana, joueurs du Shakhtar Donetsk, aux côtés d'Allan, joueur de Manchester City, dans le cadre de la poursuite de la politique de renouvellement de la sélection.

Raphinha remet au premier plan la crise entre Ancelotti et le Barça

La convocation de Raphinha figure en tête des points controversés, après que l'ailier du Barça a été victime d'une blessure musculaire lors de la précédente trêve internationale, à l'occasion de sa participation avec le Brésil face à l'Australie en septembre dernier.

Raphinha a ressenti des douleurs à la cuisse droite lors de la rencontre qui s'est terminée par une victoire du Brésil 4-2, avant de quitter le terrain à la mi-temps. Les examens ont ensuite révélé un œdème musculaire à l'arrière de la cuisse, et il a quitté le rassemblement de la sélection pour poursuivre son traitement à Barcelone.

La blessure a provoqué la colère dans les milieux catalans, d'autant qu'elle est survenue dans une zone où le joueur avait déjà connu des problèmes physiques lors de périodes précédentes avec la sélection brésilienne.

Joan Laporta, le président du Barça, a déclaré en réaction à la blessure du joueur : « C'est une nouvelle qui nous inquiète fortement. Nous ne sommes pas satisfaits de ce qui s'est passé, car cela s'est répété avec d'autres joueurs, et c'est là le danger des longues trêves internationales. »

Le journaliste Alfredo Martínez, connu pour son suivi de l'actualité du Barça, a lui aussi critiqué la manière de gérer le joueur, raillant Ancelotti en déclarant : « Encore un grand service d'Ancelotti au Real Madrid. Ils n'apprennent jamais. »

Raphinha a repris progressivement avec le Barça après la blessure, mais il n'a retrouvé la plénitude de ses moyens physiques qu'au moment de la confrontation face au Real Madrid lors du Clasico du 25 octobre, ce qui fait de sa nouvelle convocation pour un long voyage en Asie un sujet de surveillance pour le club catalan.

Vinicius présent malgré la baisse de son niveau et la suspension

En revanche, la liste comprend Vinicius Junior, la star du Real Madrid, malgré la période difficile que traverse le joueur sur le plan de la performance, et la suspension dont il a écopé en championnat d'Espagne.

La commission de discipline de la Fédération espagnole avait sanctionné Vinicius d'une suspension de quatre matchs en Liga, à la suite de son expulsion face à Villarreal, après avoir tiré les cheveux de Nathan Salibur, puis protesté auprès de l'arbitre après le carton rouge.

Le joueur a manqué les matchs du Real Madrid face à Séville, Barcelone, le Racing Santander et Valence, mais la sanction nationale ne l'empêche pas de participer avec la sélection de son pays durant la trêve internationale.

La convocation de Vinicius aux côtés de Raphinha place les choix d'Ancelotti sous les projecteurs, compte tenu de la différence de situation entre les deux joueurs, entre les craintes du Barça de voir se répéter la blessure de son ailier brésilien et les critiques liées au niveau récent de la star du Real Madrid.

La liste complète :

La liste du Brésil comprend 4 gardiens de but : Bento, gardien d'Al-Nassr en Arabie saoudite, Lucas Perri, gardien de Turin, et Pedro Morisco, gardien de Coritiba.

En défense, Ancelotti a convoqué Arthur Dias, Carlos Augusto, Douglas Santos, Gabriel, Jair Cunha, Jonathan Jesus, Vanderson, Vitor Reis et Wesley.

Quant au milieu de terrain, il comprend André Luiz, André Santos, Bruno Guimarães, Danilo Santos, Gabriel Bontempo, João Gomes et Marlon Gomes.

Tandis que la ligne d'attaque est composée d'Alisson Santana, Allan, Endrick, Estêvão, Raphinha, Rayan et Vinicius Junior.

La liste a vu la convocation de cinq nouveaux visages, dans le cadre de la poursuite par Ancelotti de la volonté de donner leur chance à de jeunes éléments aux côtés des noms éminents du football brésilien.

La sélection brésilienne dispute deux matchs amicaux à Singapour au cours du mois de novembre prochain, où elle affronte le Japon le 14 novembre, avant une rencontre face à Singapour le 17 du même mois, au Stade national de Singapour.

Les deux matchs s'inscrivent dans le dernier rassemblement de la sélection brésilienne en 2026, avec la poursuite du processus de renouvellement de l'effectif et l'opportunité donnée à un groupe de jeunes joueurs.