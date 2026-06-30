Une pilule amère pour le Maroc… Les Pays-Bas prolongent leur série record d'invincibilité en Coupe du monde

L’équipe des Pays-Bas a été éliminée dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, mais son parcours s’est poursuivi dans les annales de la compétition. En effet, malgré sa sortie face au Maroc, elle a prolongé son incroyable série de matchs sans défaite dans le temps réglementaire, un record historique dans l’épreuve.

Les « Moulins à vent » ont quitté la compétition après un match nul 1-1 contre le Maroc à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, avant de s’incliner aux tirs au but. Ce résultat, enregistré officiellement comme un match nul, permet aux Pays-Bas de prolonger leur série d’invincibilité en Coupe du monde, entamée en 2010.

Grâce à ce nul, les Néerlandais portent à 16 leur série de matchs sans défaite en phase finale, un record qu’ils ont ravis au Brésil lors de cette édition, selon le quotidien espagnol AS.

Lors du premier tour, les Pays-Bas avaient déjà aligné un nul 2-2 face au Japon, une victoire 5-1 contre la Suède et un succès 3-1 face à la Tunisie, portant alors leur série à 15 matchs sans défaite.

En seizièmes de finale, les Néerlandais ont préservé leur invincibilité dans le temps réglementaire en faisant match nul contre le Maroc, mais les tirs au but ont souri aux « Lions de l’Atlas », et les Oranje ont donc quitté la compétition tout en conservant leur record historique.

La dernière défaite néerlandaise en phase finale remonte à la finale 2010 contre l’Espagne, soit 16 matchs sans perdre depuis. (élimination en demi-finale aux tirs au but contre l’Argentine), 2022 (élimination en quart de finale aux tirs au but contre l’Argentine) et 2026, année où elle ne s’était pas qualifiée pour la Coupe du monde en Russie.

Malgré la prolongation de cette série historique, l’élimination des Pays-Bas au profit du Maroc, qui a poursuivi son parcours, a laissé un goût amer : les « Moulins à vent » s’accrochent à un record insuffisant pour les maintenir dans la compétition.

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